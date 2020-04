O Athletico está próximo de encaminhar o empréstimo do meio-campo Denner, 20 anos, que faz parte do elenco de aspirantes. O meia está apalavrado com a Chapecoense. A informação foi divulgada pelo repórter Rangel Agnolin, da Rádio Oeste Capital, de Santa Catarina, e confirmada pela Tribuna do Paraná/Gazeta do Povo.

Em contrapartida, o clube catarinense deve ceder o meio-campo Arthur Vanzela, de apenas 16 anos, que fez parte do elenco da Chape na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Denner fez seis jogos pelo Furacão no Campeonato Paranaense e não marcou nenhum gol. Ele possui contrato com o Rubro-Negro até 2022. Revelado pelo Juventude, o meia foi destaque na campanha do clube gaúcho no acesso para a Série B no ano passado.

