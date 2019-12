O Athletico divulgou o edital de convocação das eleições do próximo dia 14, na Arena da Baixada. Os associados poderão votar presencialmente no Joaquim Américo, das 10h às 19h, ou também pela internet. Podem votar os sócios maiores de 18 anos, com mais de três anos de associação e adimplentes.

continua depois da publicidade

+ Confira a tabela e a classificação do Brasileirão!

As eleições vão definir a próxima diretoria, que vai comandar o clube de 2020 a 2023. Outro ponto que estará em votação – apenas para os conselheiros – é a concessão do título de presidente de honra a Mário Celso Petraglia. No momento, não há chapa de oposição formada para concorrer, apenas a de situação, que deverá ser liderada pelo próprio Petraglia para o Conselho Administrativo e por Aguinaldo Coelho de Farias para o Deliberativo.

Confira o edital:

a) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO (QUADRIÊNIO 2020-2023):

a.1) poderão votar os sócios que preencham os seguintes requisitos, todos descritos no caput do artigo 42 do Estatuto Social:

1) estar no uso e gozo de seus direitos estatutários (não estar cumprindo penalidade disciplinar à data da eleição);

2) ser maior de 18 (dezoito) anos de idade na data da eleição (nascido até 14 de dezembro de 2001, inclusive);

3) estar adimplente com o pagamento de taxa de manutenção e demais obrigações financeiras perante o Clube;

4. manter vida associativa ininterrupta superior a 3 (três) anos contados retroativamente da data da eleição (vínculo associativo iniciado até o dia 14 de dezembro de 2016, inclusive, e mantido sem interrupção até a data da eleição);

a.2.) conforme art. 61, §4º, cada título e cada poltrona de camarote corresponderão a 01 (um) voto de seu respectivo titular.

a.3) somente poderão concorrer ao Conselho Deliberativo candidatos constantes de chapas registradas na secretaria do Clube (localizada no Estádio Joaquim Américo Guimarães) até o dia 04 de dezembro de 2019, obedecidos os artigos 52,

§§ 1º e 2º, 62 e 109, parágrafo único, todos do Estatuto Social;

b) CONCESSÃO TÍTULO PRESIDENTE DE HONRA: A pedido dos atuais membros das Mesas Diretoras do Club Athletico Paranaense, nesta mesma Assembleia, obedecidos os requisitos estatutários explicitados no item “a” acima e de acordo com as instruções adicionais que constarem oportunamente no sítio eletrônico oficial do clube, ocorrerá a deliberação para conferência do título de Presidente de Honra ao Sr. Mario Celso Petraglia pelos relevantes serviços prestados ao clube, conforme possibilita o artigo 71 do Estatuto Social.

c) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO: Por fim, fica desde já convocada para o dia 16 de dezembro de 2019, às 18h30min., em primeira convocação, e às 19h00min., em segunda convocação, no Estádio Joaquim Américo Guimarães, nos termos do artigo 82 do Estatuto Social, a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo eleito pela Assembleia Geral acima indicada, com a seguinte pauta única:

– Eleição e nomeação dos membros do Conselho Administrativo, do Conselho Fiscal e da Câmara de Ética e Disciplina para o exercício de mandato no quadriênio 2020-2023.

Curitiba, 29 de novembro de 2019.

AGUINALDO COELHO DE FARIAS

Primeiro Vice-Presidente e atual Presidente em exercício do Conselho Deliberativo do Club Athletico Paranaense