O Athletico não concorda que descumpriu, na última temporada, o contrato assinado com a Turner para transmissão do Brasileirão na TV fechada. A multa rescisória individual é de quase R$ 300 milhões, conforme revelou a Tribuna do Paraná.



Para o clube, a cláusula que estipula no máximo seis exibições em TV aberta para a mesma praça de realização do jogo vale apenas para duelos como mandante. A dona dos canais TNT e Space, contudo, considera também os confrontos como visitante.



Para cada descumprimento existe multa de R$ 1 milhão. E, na visão da programadora, o desrespeito ao limite de seis partidas resultaria em quebra de contrato.

publicidade

Dos 19 jogos do Athletico transmitidos pela Globo (ou na internet), 11 foram mostrados para os estados onde eles aconteceram. Em todos eles o Furacão atuou longe da Arena da Baixada.



Sempre que o clube teve duelos como mandante exibidos em TV aberta, por outro lado, a transmissão local foi bloqueada. Isso aconteceu contra Vasco, Corinthians, Fluminense, Internacional, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Grêmio.

+ Cristian Toledo: Futebol em crise: a Turner vai desistir do Brasileirão?



“Nós preservamos os jogos para a nossa praça, mas essa não é a visão da Turner. É culpado quem não se protegeu quando assinou com a Globo”, comentou um membro da diretoria atleticana.

Cinco dos sete times parceiros também quebraram a regra: Palmeiras (12), Santos (10) e Internacional e Fortaleza (7). Ceará e Bahia ficaram exatamente no limite.



Mesmo sem ter disputado o campeonato em 2019, quando estava na Série B, o Coritiba também foi notificado, fato que poderia levar o clube a entrar na Justiça contra a Turner cobrando o valor completo da multa.

Internamente, a diretoria do Rubro-Negro acredita em um acordo individual com a Turner sobre o assunto. O clube pretende seguir o contrato, válido até a temporada 2024. Porém, caso isso não ocorra, já estuda que atitudes tomará para se proteger.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico disputa revelação boliviana com o Barcelona

+ Relatório aponta valor final das obras da Arena e irregularidades

+ Athletico traça estratégia pra manter receita milionária com sócios