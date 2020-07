O Athletico confirmou nesta terça-feira (21) as renovações de contratos de três atletas formados em suas categorias de base e que hoje integram o elenco principal. São eles: os goleiros Bento e Caio e o meio-campo Bruno Leite.

Os dois arqueiros brigam pela posição com Santos, Jandrei, Anderson e Gabriel. Bento, 21 anos, esteve com a equipe principal nos amistosos do clube na Argentina, no início da temporada, e também está inscrito na Libertadores. O seu novo vínculo vai até 2023.

Caio, 23 anos, renovou contrato até o final do ano que vem. O goleiro já foi titular do time de aspirantes na disputa do Campeonato Paranaense de 2018. Recentemente, esteve emprestado ao Laureano, de Portugal, e ao Água Santa-SP.

Já Bruno Leite, 20 anos, estendeu seu vínculo até 2023. O meio-campista estreou no time profissional no Campeonato Paranaense do ano passado. Na sequência acabou se lesionando e só retornou no último domingo, no empate com o Londrina, pelo Estadual.

