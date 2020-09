O meia-atacante Juan Boselli não faz mais parte do elenco do Athletico. O contrato do uruguaio foi rescindido pelo clube em comum acordo com o atleta de 20 anos. O gringo possuía vínculo com o Furacão válido até o final deste ano.

Boselli estava no Rubro-Negro desde agosto do ano passado, após passagem por Defensor Sporting, do Uruguai, CF Peralada, da Espanha, e América-MG – sequer entrou em campo pelo Coelho.

Com a camisa do Athletico, o uruguaio fez apenas três partidas – contra União Beltrão, PSTC e FC Cascavel. Todas pelo Campeonato Paranaense.

