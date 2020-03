O Athletico transmitirá o clássico contra o Coritiba, neste domingo (15), pela rodada final da primeira fase do Paranaense. A transmissão do Atletiba será exclusiva para sócios do Furacão.

A novidade faz parte do lançamento do Furacão Play, serviço anunciado pelo clube neste sábado (14), que funcionará por assinatura. Ou seja, existe a possibilidade de, futuramente, não sócios também poderem assiná-lo.

O clube ainda ressalta que a nova plataforma será o único meio em que o torcedor que mora no estado do Paraná poderá assistir às partidas do Brasileirão disputadas pelo Athletico na Baixada. Serão mais de 30 jogos ao vivo no ano, sendo todos do Estadual daqui pra frente e 14 da Série A.

“O lançamento do Furacão Play, com jogos ao vivo das principais competições que disputa, só foi possível porque o clube negociou, entendendo as tendências do futuro, condições específicas em seus contratos com as empresas que compraram seus direitos de transmissão dos campeonatos Brasileiro e Estadual”, explica o clube.

O presidente Mario Celso Petraglia explica que o Furacão Play nasce inspirado em modelos de negócio como Diseny, Netflix e Amazon. “Nossa estratégia é muito simples: queremos ter um relacionamento direto com nossos torcedores, aprendendo como eles se comportam e como consomem conteúdo do nosso time”, diz Petraglia.

