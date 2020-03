Jajá foi o grande nome da vitória do Athletico por 3×1 sobre o Operário, no último domingo (1º), em Ponta Grossa. Mas isso não apaga as boas atuações de outros nomes, que não ficaram tanto em destaque, caso do zagueiro Pedrão e do atacante Reinaldo.

Emprestado pelo Palmeiras, Pedrão, de 22 anos, fez sua estreia com a camisa do Furacão diante o Fantasma e deixou boas impressões para o técnico Eduardo Barros. O defensor foi muito seguro em todos os duelos que teve, por baixo e por cima, sem sentir a pressão. Por ser alto e ter as pernas longas, com um bom biotipo, o atelta tem facilidade para antecipar o desarme e se impor na defesa.

“O Pedrão não perdeu nenhum duelo. Mesmo com pouco tempo de treinamento ele foi competente em várias ações de construção. Isso mostra a qualidade do trabalho no Athletico”, disse o técnico Eduardo Barros, em entrevista coletiva.

Já o atacante Reinaldo foi titular pela primeira vez no Campeonato Paranaense. Emprestado pelo Criciúma, o garoto de 18 anos ocupou bem o lado direito do campo (mudou de lado nos 15 minutos finais), e conseguiu potencializar o que tem de melhor: as jogadas no 1×1.

E foi assim que sofreu o pênalti no primeiro gol. Velocidade, habilidade e muita personalidade para encarar o marcador. Vale destacar as boas escolhas dele, que foi muito associativo no jogo, além de contribuir sem a bola.

As atuações dos dois vão de encontro com o que o Rubro-Negro busca no Estadual. Oportunizar garotos, dar ritmo e a chance para que eles se desenvolvam e cheguem prontos ao time de cima.

