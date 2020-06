Após um empate sem gols entre Irã e Nigéria, a vitória do Equador de virada sobre Honduras por 2×1 e o triunfo da Espanha sobre a Austrália por 3×0, chegou a hora de relembrar o último jogo na Arena da Baixada durante a Copa do Mundo de 2014.



Há seis anos, a Argélia empatava com a Rússia em 1×1. O jogo foi histórico para a equipe africana, que pela primeira vez conseguiu se classificar para a segunda fase de um Mundial.



Os gols da partida foram marcados por Islam Slimani, para a Argélia, e Alexander Kokorin para a Rússia.

O duelo foi quase um mata-mata, pois as duas seleções chegaram com chances de classificação.

26 de Junho de 2014 – Jogo entre as seleções de Argelia x Russia valido pela primeira fase de grupos no estadio Arena da Baixada

26 de Junho de 2014 – Jogo entre as seleções de Argelia x Russia valido pela primeira fase de grupos no estadio Arena da Baixada

JOGO – CURITIBA, 26/06/2014 – ESPORTES – COPA DO MUNDO FIFA 2014 – Jogo entre as seleções de Argelia x Russia valido pela primeira fase de grupos no estadio Arena da Baixada – Foto: Daniel Castellano / AGP / Agencia de Noticias Gazeta do Povo

JOGO – CURITIBA, 26/06/2014 – ESPORTES – COPA DO MUNDO FIFA 2014 – Jogo entre as seleções de Argelia x Russia valido pela primeira fase de grupos no estadio Arena da Baixada – Foto: Daniel Castellano / AGP / Agencia de Noticias Gazeta do Povo

JOGO – CURITIBA, 26/06/2014 – ESPORTES – COPA DO MUNDO FIFA 2014 – Jogo entre as seleções de Argelia x Russia valido pela primeira fase de grupos no estadio Arena da Baixada – Foto: Daniel Castellano / AGP / Agencia de Noticias Gazeta do Povo

JOGO – CURITIBA, 26/06/2014 – ESPORTES – COPA DO MUNDO FIFA 2014 – Jogo entre as seleções de Argelia x Russia valido pela primeira fase de grupos no estadio Arena da Baixada – Foto: Daniel Castellano / AGP / Agencia de Noticias Gazeta do Povo

JOGO – CURITIBA, 26/06/2014 – ESPORTES – COPA DO MUNDO FIFA 2014 – Jogo entre as seleções de Argelia x Russia valido pela primeira fase de grupos no estadio Arena da Baixada – Foto: Daniel Castellano / AGP / Agencia de Noticias Gazeta do Povo

JOGO – CURITIBA, 26/06/2014 – ESPORTES – COPA DO MUNDO FIFA 2014 – Jogo entre as seleções de Argelia x Russia valido pela primeira fase de grupos no estadio Arena da Baixada – Foto: Daniel Castellano / AGP / Agencia de Noticias Gazeta do Povo

JOGO – CURITIBA, 26/06/2014 – ESPORTES – COPA DO MUNDO FIFA 2014 – Jogo entre as seleções de Argelia x Russia valido pela primeira fase de grupos no estadio Arena da Baixada – Foto: Daniel Castellano / AGP / Agencia de Noticias Gazeta do Povo

ARGÉLIA X RÚSSIA – CURITIBA – PR – 26/06/14 – ESPORTES – Jogador Medjani da Argélia, e jogador Ignashevich da Rússia, disputam jogada, no evento da FIFA World Cup 2014, do Grupo H, entre Austrália e Espanha, na Arena da Baixada, Curitiba, Brasil. (Foto: Giuliano Gomes/Gazeta do Povo)