O Athletico registrou na tarde desta quinta-feira (23) o colombiano Jaime Alvarado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com 20 anos, o meio-campo chega por empréstimo do Watford, da Inglaterra, com vínculo até junho do ano que vem.

Alvarado acumula passagens também pelo futebol espanhol, por clubes como Valladolid, Hércules e Badalona. No total em sua carreira, o jovem colombiano possui 47 jogos disputados.

“Foi uma experiência muito boa, aprendi bastante com grandes jogadores que tive contato e foi importante para a minha carreira. Foi algo que acrescentou para mim, principalmente para esse grande passo que dou agora, chegando aqui”, disse ele, em entrevista ao site oficial rubro-negro.

Como foi registrado agora, Alvarado poderá ficar à disposição do técnico Dorival Júnior somente para a Copa do Brasil, Brasileirão e caso o Furacão passe pela fase de grupos da Libertadores.

“O Athletico mostrou o interesse em mim e gostei muito da ideia de vir para cá, para um grande clube, que vem conquistando coisas importantes. Chegamos a um acordo, estou feliz e pronto para dar o meu melhor, ajudando o Athletico em todas as competições”, completou.

