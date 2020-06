O Athletico destacou recentemente no seu Instagram quem são as jovens promessas formadas pelo clube que já estão treinando com a equipe profissional. Entre os oito jogadores citados, há alguns nomes já conhecidos da torcida rubro-negra e outros ainda sem tanto destaque.

Separamos abaixo um pequeno perfil de cada um deles. Veja e descubra quem serão os craques do futuro atleticano!

Jajá

Dessa lista provavelmente o atacante é o mais conhecido, o único que já entrou em campo pelo Furacão em uma partida da Libertadores. Nesse ano ele já disputou mais oito partidas pelo Paranaense, marcando três gols. O atleta de 18 anos se destacou na última Copa São Paulo de Futebol Júnior, após chegar do Novorizontino e com perfil em que se destaca a velocidade e a técnica. No final de fevereiro o Athletico adquiriu os direitos econômicos do atleta, com contrato até 2024.

Mingotti

Fotos: Fabio Wosniak, Instagram Athletico

Assim como Jajá, o atacante Vinicius Mingotti ganhou destaque no Athletico na última Copa São Paulo de Futebol Júnior, com um estilo mais parecido de um centroavante. Promovido para o elenco de aspirantes, o jogador de 20 anos fez quatro partidas pelo Paranaense, com um gol marcado e uma assistência. O atleta ainda passou pelas categorias de base do Novorizontino e do São Paulo.

Christian

Com seis jogos e dois gols pelo time de aspirantes no Paranaense, o volante de 19 anos é tratado como uma das maiores joias do CT do Caju. Não é a toa que, no começo de março, o clube renovou o seu contrato até o final de 2024. Mas o que chamou atenção foi a multa estipulada para a venda internacional: 60 milhões de euros, valor superior ao que tinha o meia Bruno Guimarães. O atleta foi formado pelo União Beltrão e já passou pelo Juventude.

Kleiton

O atacante de 21 anos fez seis jogos pelo Paranaense nesse ano, em grande parte das vezes saindo do banco de reserva, com uma assistência. Natural de Ipatinga, o jogador se destaca pela velocidade e o drible rápido.

Luan Patrick

Aos 18 anos, o zagueiro já tem no currículo o título do Mundial sub-17 com a seleção brasileira, no ano passado. Na atual temporada participou de quatro partidas pelo Furacão no Paranaense, além da Copinha no início da temporada. Em entrevista quando estava na seleção, ele já admitiu que se inspira no companheiro Lucas Halter.

Bruno Leite

Com contrato até o final de 2021, o meia já tinha estreado na equipe profissional no ano passado, quando marcou o seu primeiro gol em fevereiro. Na atual temporada tem um jogo com a camisa do Furacão. No clube desde os 14 anos, o jovem de 19 anos se destaca pela habilidade.

Kawan

Natural de Pinhais, o volante de 18 anos fez uma partida pela equipe de aspirantes no Paranaense 2020. No ano passado, em uma partida no Brasileirão entre Santos e Athletico, o jogador passou por uma situação curiosa, ao ser eleito o craque da galera sem nem entrar em campo, quando na época apenas a votação da torcida pela internet decidia essa eleição. Após um bom desempenho na última Copinha e finalmente estrear entre os profissionais, a expectativa agora é que Kawan evolua no elenco profissional.

Bento

Natural de Curitiba, o goleiro, até mesmo pela dificuldade da posição, é o único da lista que não jogou pelo Paranaense nesse ano. O atleta de 20 anos é considerado um dos goleiros mais promissores da base atleticana e teve o contrato renovado no começo do ano.

