Com um gol nos acréscimos de Léo Cittadini, o Athetico venceu o Coritiba por 1 a 0, neste domingo (2), na Arena da Baixada, na partida de ida da final do Paranaense 2020. Foi a primeira final sem público na história da competição. Os portões fechados se devem à pandemia do coronavírus



Com o resultado, o Furacão chega em vantagem para o confronto da volta, que acontecerá no Couto Pereira, na próxima quarta-feira (05), às 20h. O time comandado por Dorival Júnior joga pelo empate. Triunfo por um gol do Coxa leva para os pênaltis.

publicidade

+ Athletico 1 x 0 Coritiba: assista ao gol do clássico

O Coritiba começou criando mais oportunidades, explorando muito o lado esquerdo com Igor Jesus e Robson e, também, tentando aproveitar a bola parada. Do lado direito, a triangulação entre Gabriel, Galdezani e Rafinha gerava boas investidas.



O Coxa deixou os donos da casa nervosos com a insistência. Aos 22, após lance em que Robson, ao tentar a finalização, fez falta em Santos, o goleiro atleticano ficou alterado. O camisa 1 foi tirar satisfação com o atacante adversário, mas acabou empurrando o árbitro e foi amarelado.



Somente depois dos 30 minutos o Furacão mostrou mais ritmo e conseguiu chegar, enfim, perto da meta adversária. Marquinhos Gabriel ajeitou e Wellington mandou uma bomba de fora da área, mas a bola passou por cima. Apesar das tentativas dos dois lados, nenhuma equipe chegou com perigo e a primeira etapa terminou zerada.

+ Confira como foi o jogo no tempo real da Tribuna!

O segundo tempo começou um pouco mais dinâmico e, aos sete minutos, o Coxa desperdiçou uma grande oportunidade. Igor Jesus fez boa jogada pela direita, cruzou rasteiro a bola, que chegou em Robson. O camisa 30 bateu forte, mas Santos fez grande defesa e afastou o perigo. Aos 16 minutos, Nikão carregou e de fora da área mandou uma bomba de esquerda e Muralha precisou se esticar para mandar para escanteio.



Quando o duelo parecia se encaminhar para o empate sem gols, Léo Cittadini anotou o gol do triunfo aos 45 minutos. Será o 19º Athletiba na história em finalíssima do Paranaense.

Ficha Técnica

publicidade

Campeonato Paranaense 2020

Final – Jogo de ida

ATHLETICO 1X0 CORITIBA

Athletico: Santos; Jonathan (Khellven), Thiago Heleno, Lucas Halter e Abner Vinícius; Wellington, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel; Nikão, Carlos Eduardo (Fernando Canesin) e Guilherme Bissoli (Vitinho).Técnico: Dorival Júnior.



Coritiba: Alex Muralha; Patrick Vieira (Natanael), Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Nathan Silva, Gabriel e Matheus Galdezani (Matheus Bueno); Rafinha (Thiago Lopes), Igor Jesus e Robson. Técnico: Eduardo Barroca.



Gols: Léo Cittadini (CAP), aos 45/2ºT.

Cartões amarelos: Lucas Halter, Santos, Wellington (CAP). Robson, Igor Jesus, Nathan Silva (COR)

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior

Assistentes: Rafael Trombeta e Victor Hugo Imazu dos Santos

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?