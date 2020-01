Em mais um teste na pré-temporada, o time principal do Athletico realizou um jogo-treino contra o Grêmio na manhã deste sábado (25), em Porto Alegre, e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Guilherme Bissoli e Vitinho. Foi a primeira vitória de Dorival Júnior neste início de trabalho, após um empate com o Racing e uma derrota para o Boca Juniors.

O Furacão começou a atividade com Santos, Khellven, Léo Pereira, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Léo Cittadini e Fernando Canesin; Guilherme Bissoli, Marquinhos Gabriel e Nikão.

Os laterais Jonathan e Adriano ficaram em Curitiba para realizar trabalhos específicos. Já o Grêmio atuou com uma equipe de transição, sem ser os titulares, que disputam o campeonato Gaúcho.

O confronto serve de preparação para o duelo pela Supercopa do Brasil, que acontece no dia 16 de fevereiro, contra o Flamengo, em Brasília.

Grêmio sub-23

O Grêmio escalou os jogadores do time sub-23 para jogo-treino contra o Athletico. O clube de Porto Alegre usou apenas três jogadores do elenco principal e fez o primeiro teste com o lateral-direito colombiano Orejuela, ex-Cruzeiro. Já o time de Curitiba escalou sua equipe principal e levou a melhor.

O duelo começou às 11h e só teve portões abertos nos 15 minutos finais, quando os times já haviam sido modificados. Entretanto, as escalações iniciais foram confirmadas. O Grêmio foi a campo com: Brenno; Orejuela, Ruan, Emanuel e Guilherme Guedes; Frizzo, Araújo, Kevin, Thaciano e Hernandes; André.

Antes do jogo-treino contra o campeão da Copa do Brasil, o elenco tricolor realizou atividade com seus principais jogadores e indicou força máxima para o confronto diante do Brasil de Pelotas, neste domingo, às 16 horas, no Bento Freitas.