Athletico, Coritiba e outros 14 clubes da Série A assinaram manifesto em apoio à Medida Provisória 984, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida altera a Lei Pelé no que diz respeito aos direitos de transmissão das partidas, que passam a ser apenas do clube mandante. A informação foi divulgada pelo blog do Rodrigo Mattos, no UOL.

Além da dupla Atletiba, assinaram o texto Palmeiras, Corinthians, Santos, Red Bull Bragantino, Flamengo, Vasco, Atlético-MG, Internacional, Goiás, Ceará, Fortaleza, Sport, Bahia e Atlético-GO. Das equipes da elite, não estão apenas Fluminense, Botafogo e São Paulo e Grêmio. Outras 24 equipes, das demais séries do futebol nacional também integram o movimento.

De acordo com o blog, a avaliação dos clubes é de que a nova proposta para os direitos de transmissão dos jogos vai turbinar os ganhos, gerar mais empregos e aumentar impostos. A lei ainda depende de aprovação dos deputados no Congresso.

Foto: Divulgação

Confira o manifesto completo:

Por que os Clubes apoiam a MP 984 e a criação da Lei de Democratização das Transmissões de Futebol

Porque o torcedor é diretamente beneficiado. A MP acaba com os “apagões”, isto é, os jogos sem nenhuma transmissão, que ocorriam quando um canal tem o direito de um time e outro canal tinha o direito do outro. A situação anterior impedia, por exemplo, que mais da metade dos jogos do Campeonato Brasileiro fossem exibidos na TV fechada. Com mais partidas sendo exibidas, teremos um futebol mais democrático, mais acessível e mais barato. Porque ela empodera os clubes a negociar seus direitos e incentiva a união entre as equipes. Esse formato prevalece nos principais mercados de futebol do mundo. O Brasil está pronto para esse passo libertador, que certamente será o ponto de partida para outros aprimoramentos. Com a MP, quanto mais os clubes estiverem unidos, mais vão ganhar. Porque a concorrência vai aumentar. O modelo que vigorava no Brasil gerou concentração do futebol nas mãos de poucos investidores. Consequentemente, não alcançou todo o seu potencial e ainda gerou distorções no seu modelo de distribuição. A MP viabiliza a entrada de novos investidores no mercado, sem afastar os atuais, aumentando a disputa. E isso é bom para os clubes e melhor ainda para o torcedor. Porque devemos seguir o exemplo de quem fez e deu certo. A legislação anterior tinha mais de 50 anos e não refletia uma forma moderna de negociação dos direitos esportivos. A ampliação de investimentos gera aumento de receitas para os clubes, viabilizando a manutenção dos nossos craques por mais tempo no país, além do investimento em estrelas internacionais.

EM RESUMO

Os torcedores ganham com o fim dos apagões de jogos, com mais craques em campo e com um melhor espetáculo no Brasil. Os clubes ganham com mais liberdade e receitas. E o país ganha com os clubes mais sólidos financeiramente, maior geração de empregos e crescimento de impostos pagos aos governos.

Por todas estas razões, APOIAMOS a MP 984/2020 e pedimos a sua CONVERSÃO imediata em Lei!

