Final do Paranaense

O Athletico venceu o Coritiba por 1 a 0, na tarde deste domingo (2), na Arena da Baixada, na partida de ida da final do Paranaense 2020. O gol do triunfo foi marcado pelo meia Léo Cittadini, já nos instantes finais de jogo. A partida de volta será na quarta-feira (5), às 20h, no Couto Pereira.

publicidade

Veja o gol do jogo:

Mostrar Player

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?