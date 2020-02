Em um jogo intensamente disputado, o Athletic Bilbao derrotou o Granada, por 1 a 0, nesta quarta-feira, diante de 48.149 espectadores no estádio San Mames, no País Basco, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Rei.

As duas equipes voltam a se enfrentar, em 5 de março, em Granada, quando o Bilbao poderá empatar para alcançar a sua 39.ª final na competição. O time soma 24 títulos e só fica atrás do Barcelona, dono de 30 taças. Real Madrid tem 19 e Atlético de Madrid, 10.

Real Sociedad x Mirandês, a outra semifinal, terá seu primeiro duelo disputado nesta quinta-feira, em San Sebastián.

O primeiro tempo foi todo do Athletic Bilbao, que pressionou bastante pelo lado esquerdo, onde se destacou a atuação do atacante Inaki Williams. Mas foram Mikel Vesga e Yuri Berchiche que assustaram o goleiro Rui Silva.

O gol demorou a sair. Aos 41 minutos, Williams foi lançado na ponta esquerda e levou a bola até a linha de fundo. O cruzamento foi uma assistência para Iker Muniain, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

O Granada veio diferente para a segunda etapa. Mais agressivo, mas sem poder de penetração no setor defensivo do Bilbao, que passou a ser perigoso nos contra-ataques, mais uma vez com Williams.

Foram do atacante duas belas oportunidades. Uma delas evitada pela bela defesa de Rui Silva, que também defendeu de forma espetacular um forte chute de Capa, aos 13 minutos.

No minuto seguinte, Capa acertou finalização da entrada da área e a bola entrou, mas Williams estava na direção da bola e o juiz Alejandro Hernandez, com a ajuda do VAR, entendeu que ele teria atrapalhado a ação do goleiro.

O Granada tentou o empate no fim do jogo e quase conseguiu, se não fosse a grande defesa de Unaí Simon, aos 37 minutos. O placar foi justo, mas a partida merecia mais gols.