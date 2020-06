Em meio aos protestos contra o racismo, que tomaram conta do mundo todo nos últimos dias, Athletico, Coritiba e Paraná não ficaram pra trás e também se posicionaram contra o preconceito.

publicidade

Os clubes de futebol, via twitter, criaram uma corrente para lembrar de três jogadores negros que marcaram história com suas camisas e depois desafiaram outros três times.

O primeiro paranaense a se manifestar foi o Furacão, desafiado pelo Ceará, que lembrou de Djalma Santos, Ziquita e Kléber. Em seguida, o Furacão desafiou o Tricolor, que prontamente respondeu, citando Saulo, Borges e Balu.

Na sequência, o time paranista, que também trocou seu avatar (a foto do perfil) por uma do símbolo em preto e branco, desafiou o Coritiba, que lembrou de Moacir Gonçalves, Reginaldo Nascimento e Jairo, além de continuar com a corrente, desafiando outros clubes.

Nosso sangue é rubro e NEGRO!



Djalma Santos, Ziquita e Kléber são alguns dos grandes nomes da nossa história.



E vocês? @RedBullBraga, @Botafogo e @ParanaClube?



Citem três jogadores e três clubes. #VidasNegrasImportam https://t.co/kNLwuI8qqJ — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) June 1, 2020

Somos um clube do povo e não toleramos nenhum tipo de segregação!



Saulo, Borges e Balu, todos negros, marcaram seus nomes na minha história.



E vocês? @Palmeiras, @Coritiba e @Cruzeiro?



Citem três jogadores e três clubes.#VidasNegrasImportam https://t.co/k6Y89c4qOp — Paraná Clube (de 🏠) (@ParanaClube) June 1, 2020

Somos Coxas-Brancas no apelido, mas somos Coxas de TODAS as cores, sem exclusão!



Moacir Gonçalves, Reginaldo Nascimento e Jairo, negros, marcaram seus nomes na minha história



E vocês? @ECBahia @SantosFC @ACGOficial



Citem três jogadores e três clubes.#VidasNegrasImportam https://t.co/Ty85HAtDUF — Coritiba (de 🏡) (@Coritiba) June 1, 2020

A luta contra o racismo ganhou força nos últimos dias após o ex-segurança George Floyd, de 40 anos, ter sido morto por um policial branco, que o imobilizou com o joelho em seu pescoço, até ele ficar inconsciente. O fato ocorreu em Mineápolis, nos Estados Unidos, e gerou uma onda de protestos em diversos países.

publicidade

No futebol, alguns jogadores prestaram homenagem a Floyd nos jogos do Campeonato Alemão. Na Inglaterra, atletas do Liverpool também se ajoelharam no meio do gramado, na volta aos treinos, e o Manchester United fez uma postagem nas redes sociais.

Paraná foi um dos clubes que mais se posicionou contra o racismo. Foto: Divulgação/Paraná Clube

+ Mais do futebol paranaense:

+ Dois jogadores e presidente do FC Cascavel testam positivo pro coronavírus

+ Dazn retoma pagamentos e reforça proximidade do retorno do Estadual

+ Retorno do futebol gera preocupação com preparo físico dos jogadores

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?