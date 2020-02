A Roma teve neste sábado uma excelente oportunidade para alcançar a Atalanta na quarta colocação do Campeonato Italiano, mas não soube aproveitá-la. As duas equipes se enfrentaram em Bérgamo e a Atalanta venceu por 2 a 1, abrindo, assim, seis pontos de vantagem sobre a concorrente.

A Atalanta tem agora 45 pontos, contra 39 da Roma. Assim, o clube de Bérgamo está muito próximo de garantir pela segunda temporada consecutiva uma vaga na Liga dos Campeões da Europa, já que os quatro primeiros colocados do campeonato conquistam a classificação. A equipe romana, por sua vez, parece destinada a ficar com um lugar na Liga Europa.

Um erro grosseiro do zagueiro Palomino, aos 45 minutos do primeiro tempo, deu à Roma a chance de abrir o placar em território inimigo. O jogador da Atalanta controlou mal a bola e a perdeu para Dzeko, que avançou em velocidade e marcou com um belo chute colocado.

A desvantagem obrigou a Atalanta a ser mais incisiva no segundo tempo. E logo aos quatro minutos Palomino consertou a bobagem que fez no gol da Roma. Após um escanteio, Djimsiti desviou a bola e o zagueiro da Atalanta balançou a rede.

Empolgada, a Atalanta encurralou a Roma e não demorou muito para conseguir o gol da virada. Aos 13 minutos, Pasalic recebeu a bola de Gosens na área adversária e mandou um belíssimo chute com curva que tirou completamente da jogada o goleiro Lopez.

O Lecce se descolou da zona de rebaixamento do Italiano com a vitória por 2 a 1 sobre o SPAL, lanterna da competição. Mancosu e Majer marcaram para o Lecce – 16.º colocado, com 25 pontos -, enquanto Petagna anotou o único tento da equipe visitante, que conseguiu apenas 15 pontos em 24 rodadas.

Jogando fora de casa, o Genoa venceu o Bologna por 3 a 0, mas assim mesmo continua na zona da degola (18.º colocado, com 22 pontos). O resultado foi uma grande surpresa, já que o time de Bologna é o sétimo colocado, com 33 pontos. Soumaoro, Sanaria e Criscito marcaram os gols do Genoa, que se beneficiou do fato de o adversário ter dois jogadores expulsos.