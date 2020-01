Diversos jogadores da NBA atual e do passado, além de estrelas de outros esportes, lamentaram a chocante morte de Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete da história. Bryant, 41, faleceu em um acidente de helicóptero em Calabasas, no estado da Califórnia. De acordo com a imprensa americana, a filha de 13 anos de Bryant, Gianna, também é umas das vítimas.

continua depois da publicidade

Bryant atuou apenas pelo Los Angeles Lakers em sua carreira e foi cinco vezes campeão da NBA e eleito MVP (jogador mais valioso) uma vez. Ele é atualmente o terceiro maior pontuador da história da liga, tendo sido ultrapassado por LeBron James nesta lista justamente no sábado.

Pela seleção dos Estados Unidos, foi medalha de ouro da Olimpíada de Pequim-2008 e Londres-2012. Kobe também tinha um Oscar, vencido em 2018 na categoria de “melhor curta de animação” pelo filme Dear Basketball.

No Brasil, Marcelinho Huertas, ex-parceiro de Kobe Bryant no Los Angeles Lakers, lamentou a morte do astro. “É uma notícia devastadora não só para quem é fã de basquete, mas para o mundo inteiro. Quando fiquei sabendo, esperei que fosse rumor de internet. Não tem muito o que falar. Desejo força à família. É uma perda muito grande”, disse.

Huertas atuou nos Lakers nas duas últimas temporadas da carreira de Kobe. O brasileiro guarda boas memórias da convivência com a lenda do esporte. “O legado dele, felizmente, vai ficar para sempre. Foi uma honra dividir o vestiário com ele em seu ano de despedida. Vivenciei momentos maravilhosos”, recordou.

Uma das grandes do basquete brasileiro, Hortência não escondeu a surpresa: “Que tragédia, meu Deus!” O mesmo fizeram jogadores da NBA atual, como Luka Doncic. “Isso não pode ser verdade”, disse o esloveno, uma das estrelas da atual temporada.

Dono de diversos recordes na NBA, Kareem Abdul-Jabbar também lamentou a tragédia. “A maioria das pessoas se lembrará de Kobe como o atleta magnífico que inspirou uma geração. Sempre me lembrarei dele como um homem que era muito mais que um atleta.”

O mesmo fez o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump: “Que notícia terrível!” Celebridades, como o ator Jamie Foxx, também se manifestaram sobre a morte do astro. “É difícil suportar isso. É uma dor para toda a vida. Sentiremos sua falta pela eternidade.”