O brasileiro Arthur Zanetti acabou ficando de fora do pódio da final das argolas no Mundial de Ginástica Artística, que está sendo realizado em Stuttgart, na Alemanha. Neste sábado, o campeão olímpico em Londres-2012 terminou apenas em quinto e por enquanto não garantiu vaga na Olimpíada de Tóquio-2020.

O turco Ibrahim Colak, que já havia ficado com o primeiro lugar no classificatório, garantiu o ouro com o somatório de 14,933. Já o italiano Marco Lodadio (14,900) faturou a prata e o francês Samir Ait Said (14,800) levou o bronze.

Numa disputa bastante acirrada, o paulista terminou muito próximo do pódio, com 14,700, atrás ainda de seu rival histórico, o grego Eleftherios Petrounias, que ficou em quarto com 14,733.

Enquanto Petrounias terá ainda de brigar por um lugar em Tóquio via ranking, uma vez que somente os medalhistas garantem vaga direta por intermédio do Mundial, Zanetti está praticamente certo nos Jogos junto com o time brasileiro, que garantiu sua classificação na disputa por equipes no último domingo em Stuttgart.

“O nível subiu bastante. As notas estão muito parecidas. O objetivo era classificar a equipe para a Olimpíada, e não medalhar. Agora provavelmente para a Olimpíada o foco muda, o objetivo era a classificação olímpica. Agora vamos buscar as medalhas em Tóquio”, disse o atleta, em entrevista ao canal SporTV.

Antes de Zanetti, o Brasil já chegara à final em Stuttgart com Flávia Saraiva, que na última quinta-feira fechou sua participação em sétimo lugar no individual geral feminino, e Caio Souza, 13º colocado no individual geral masculino.

Dois representantes do Brasil voltam ao ginásio Hanns Martin Schleyer Halle para tentar o pódio. Flávia Saraiva volta a competir, desta vez no solo e na trave, enquanto Arthur Nory tenta a sorte na barra fixa.