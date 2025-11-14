Arthur Elias convocação seleção para últimos amistoso do ano na Europa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Caçador de notícias do futebol feminino! A seleção brasileira foi convocada nesta quinta-feira (13) para os dois últimos amistosos do ano, que acontecem no finalzinho de novembro e início de dezembro na Europa. O técnico Arthur Elias chamou 24 jogadoras para encarar a Noruega no dia 28 de novembro e Portugal em 2 de dezembro.

Entre as novidades da lista estão os retornos das atacantes Gabi Zanotti e Gabi Portilho, além das meias Brena e Yayá, da zagueira Fê Palermo e das goleiras Thaís e Lelê. Ah, essas convocações são mais um passo na preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada em casa, no Brasil.

“São dois adversários fortes, que a gente ainda não jogou, desde que eu assumi a seleção. É uma oportunidade de enfrentar duas seleções europeias, nem sempre a gente tem calendário para isso”, pontuou o treinador durante o anúncio das convocadas na sede da CBF no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que em outubro a Amarelinha fez bonito em solo europeu, conquistando duas vitórias importantes em amistosos fora de casa: primeiro contra a Inglaterra (2 a 1) e depois contra a Itália. Aliás, no confronto contra as italianas, Laís Estevam (Palmeiras) machucou o joelho e segue em recuperação. Outras duas ausências na atual convocação são as jogadoras Kerolin (Manchester City) e Gio Garbelini (Atlético de Madrid), ambas também por lesões.

A seleção brasileira vive fase espetacular desde que conquistou a Copa América. São oito jogos sem perder, um retrospecto que deixa Arthur Elias bastante satisfeito.

“Desde que assumi [setembro de 2023] foram 20 adversários diferentes, a seleção venceu as 20 equipes que enfrentou, com desvantagem apenas contra a seleção americana. São dois confrontos importantes para estender esse leque até 2027, ano de Copa do Mundo feminina, com adversários que foram muito bem na última Data Fifa. Portugal venceu os Estados Unidos e a Noruega venceu o Japão. É mais uma oportunidade de evoluir a seleção e encerrar bem esse ano”, concluiu.

## Amistosos

Brasil x Noruega – 28/11 (uma sexta), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de La Linea (Espanha)

Brasil x Portugal – 02/12 (terça), Às 16h45, no Estádio Municipal de Aveiro (Portugal)