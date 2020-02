O Arsenal quebrou neste domingo uma incômoda sequência de quatro empates no Campeonato Inglês. E o fez em grande estilo. Em seu estádio, a equipe de Londres goleou o Newcastle por 4 a 0 e voltou a sonhar com uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, embora esse seja ainda um sonho longínquo.

publicidade

A distância que separa o Arsenal, décimo colocado do campeonato, e o Chelsea, que ocupa a quarta posição, é de sete pontos, mas pode ficar maior nesta segunda-feira, quando o time azul de Londres vai disputar o clássico contra o Manchester United. Outro caminho para o Arsenal chegar à Liga dos Campeões é a Liga Europa – na primeira fase do mata-mata, a equipe vai enfrentar o Olympiacos, da Grécia.

O placar do jogo deste domingo sugere que o Arsenal teve vida fácil, mas não foi bem assim. No primeiro tempo, o Newcastle, 13.º colocado do Inglês, equilibrou as ações e chegou a desperdiçar uma boa chance para abrir o placar. Foi só na etapa final que os donos da casa deslancharam.

Depois de Nketiah acertar o travessão do Newcastle, o goleador Aubameyang abriu o placar com uma boa cabeçada após receber cruzamento de Pepe, aos oito minutos. Três minutos depois, foi a vez de Pepe balançar a rede com um belo chute de pé esquerdo, depois de uma ótima jogada individual de Saka.

Nos minutos finais, com o Newcastle já desanimado, o Arsenal castigou os visitantes mais duas vezes. Primeiro, aos 44, Özil recebeu a bola de Lacazette e marcou com uma boa ajuda do goleiro Dubravka. Depois, aos 48, Pepe deu mais uma assistência, agora para Lacazette fechar o placar.

Mais cedo, outro time de Londres se deu bem, mas de uma maneira bem menos confortável. O Tottenham derrotou por 3 a 2 o Aston Villa, em Birmingham, em uma partida que foi uma montanha-russa de emoções para as duas torcidas. No primeiro tempo, Alderweireld, zagueiro do Tottenham, marcou dois gols, um contra e outro a favor de sua equipe. Nos acréscimos, Son teve um pênalti defendido pelo goleiro Reina, mas deu sorte, pois conseguiu marcar no rebote o tento da virada.

Na parte inicial da segunda etapa, o zagueiro Engels voltou a empatar a partida com um gol de cabeça. A igualdade parecia inevitável, mas Son marcou o gol da vitória do Tottenham aos 48 minutos. Engels, aquele do gol de empate, cometeu uma falha grosseira e permitiu ao sul-coreano avançar sozinho com a bola. Diante de Reina, ele teve calma para marcar com uma finalização sutil.

O Tottenham agora ocupa a quinta colocação do Campeonato Inglês, com apenas um ponto a menos do que o Chelsea. Já o Aston Villa, o 17.º, está só um ponto à frente da zona de rebaixamento.