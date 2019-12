O Arsenal não consegue superar o péssimo momento na temporada. A equipe de Londres perdeu em casa para o Brighton por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Emirates Stadium, pela 15.ª rodada do Campeonato Inglês, e acumulou o nono jogo sem vitória.

Foi o segundo tropeço sob o comando do sueco Fredrik Ljungberg, ex-jogador do Arsenal, que assumiu o time depois da demissão do técnico espanhol Unai Emery. O último triunfo aconteceu no dia 24 de outubro sobre o Vitória de Guimarães, de Portugal, pela fase de grupos da Liga Europa.

Neste período de nove jogos sem vitórias foram seis partidas pelo Campeonato Inglês, duas pela Liga Europa e uma pela Copa da Liga Inglesa.

Nesta quinta-feira, o Brighton abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo com o zagueiro Adam Webster, que aproveitou uma confusão na área para tocar para o gol.

O Arsenal igualou com Lacazette, aos 5 minutos da etapa inicial, em um lance de oportunismo do atacante francês na área. A equipe de Londres até marcou o segundo gol, aquele que seria o da virada, mas o zagueiro brasileiro David Luiz estava em posição de impedimento e o lance foi invalidado pelo árbitro de vídeo.

A confiança da torcida do Arsenal em encerrar o jejum foi embora aos 35 minutos, quando o Brighton marcou o segundo. Após levantamento da esquerda, o francês Neal Maupay se antecipou e desviou de cabeça para fechar o placar.

Com o resultado, o Arsenal ocupa apenas o 10.º lugar no Campeonato Inglês, com 19 pontos. O Brighton chegou aos 18 e subiu para a 13.ª colocação.

No outro jogo desta quinta-feira, o Newcastle derrotou o Sheffield United por 2 a 0, fora de casa, no estádio Bramall Lane, e ocupa o 11.º lugar, duas posições abaixo do adversário. Allan Saint-Maximin, no primeiro tempo, e Jonjo Shelvey, no segundo, marcaram os gols.