A derrota de virada para o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, na quinta-feira, no Emirates Stadium, em Londres, pela Liga Europa, foi a dota dágua para Unai Emery no comando do Arsenal. Nesta sexta, a diretoria da equipe londrina confirmou a demissão do treinador espanhol, que deixa o clube sem ter conquistado nenhum título.

“Nossos sinceros agradecimentos a Unai e seus colegas, que foram incansáveis em seus esforços para fazer o clube voltar a competir no nível que todos esperamos e exigem. Desejamos a Unai e sua equipe nada além de sucesso futuro”, escreveu Josh Kroenke, presidente do clube, em um comunicado oficial no site oficial do Arsenal.

Enquanto o clube de Londres não anuncia a contratação de outro treinador, o ex-jogador e ídolo, Freddie Ljungberg, comandará interinamente a equipe. O primeiro compromisso do sueco será diante do Norwich, neste domingo, pela 14.ª rodada do Campeonato Inglês. Com 18 pontos, o Arsenal ocupa apenas a oitava colocação na tabela de classificação.

“A decisão foi tomada pelos resultados e as atuações não estarem à altura necessária. Pedimos a Freddie Ljungberg para que assume a responsabilidade do time principal como técnico interino. Temos confiança de que Freddie nos levará para frente. A busca por um novo treinador já começou, faremos um novo anúncio quando o processo estiver completo”, completou o dirigente.

A derrota em casa para o Eintracht Frankfurt – que manteve o time na liderança do Grupo F, mas ainda sem conseguir uma vaga na fase eliminatória da Liga Europa – foi o sétimo jogo do Arsenal sem ganhar, sendo que a última vitória foi há mais de um mês, em 24 de outubro, frente ao Vitória de Guimarães, de Portugal, também pela competição continental. É a pior sequência do clube em 27 anos.

O espanhol é tricampeão da Liga Europa, pelo Sevilla, e assumiu o Arsenal depois de deixar o Paris Saint-Germain – entrou no lugar do francês Arsène Wengedr em maior do ano passado. Ele tinha contrato até o final da atual temporada, com opção de renovação para a próxima.

Em seu único ano completo com o time londrino, chegou até a final da Liga Europa – foi goleado pelo Chelsea por 4 a 1 – e não conseguiu vaga na Liga dos Campeões. Ao todo foram 78 jogos, com 43 vitórias, 16 empates e 19 derrotas.