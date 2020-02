O Arsenal está vivo no Campeonato Inglês. Neste domingo, em um jogo com muita emoção e gols ainda antes do primeiro minuto de cada tempo, o time de Londres derrotou em casa o Everton por 3 a 2, no Emirates Stadium, pela 27.ª rodada do Campeonato Inglês, e segue na luta por uma vaga em competições europeias da próxima temporada.

Agora com 37 pontos, o Arsenal subiu para a nona colocação, mas está apenas quatro atrás do Manchester United, em quinto lugar, que neste momento teria um lugar na próxima edição da Liga Europa. O Everton, com 36, caiu para a 11.ª posição na tabela de classificação, mas continua com o mesmo objetivo do rival de Londres.

Os dois clubes podem ser ajudados pela punição dada ao Manchester City, atual vice-líder, de tirá-lo das próximas duas edições de competições europeias por violar as regras do Fair Play Financeiro da Uefa. O clube de Manchester irá recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), mas a quinta posição no Campeonato Inglês pode se tornar a quarta vaga do país na Liga dos Campeões, o que abriria a possibilidade do sexto colocado – hoje o Tottenham, com 40 pontos – avançar à Liga Europa.

Em campo, o jogo começou e com apenas 50 segundos o Everton abriu o placar. Em um bate-rebate na área do Arsenal, o zagueiro brasileiro David Luiz cabeceou para trás e deu condições para o centroavante Calvert-Lewin mandar de maneira acrobática a bola para o fundo das redes.

A reação do Arsenal veio em um intervalo de seis minutos. Aos 27, Nketiah completou cruzamento da direita de Saka e igualou o placar. Pouco depois, aos 33, David Luiz se redimiu e deu uma linda assistência para o gabonês Aubameyang tocar no canto esquerdo do goleiro Pickford para virar o jogo.

Só que o Everton teve forças, ainda antes do intervalo, para deixar tudo igual novamente. Nos acréscimos, aos 49 minutos, o zagueiro colombiano Yerry Mina ganhou a bola de cabeça na área e o brasileiro Richarlison triscou com a ponta do pé para tirar do goleiro Leno.

Para o segundo tempo, o técnico italiano Carlo Ancelotti viu seus planos de conseguir pontos em Londres ruir logo na volta ao campo. Com apenas 23 segundos, Aubameyang recebeu cruzamento perfeito pela direita de Pépé e mandou de cabeça para fazer o seu segundo gol na partida.

No restante da etapa, os dois clubes atacaram freneticamente e perderam outras chances claríssimas. O Arsenal chegou até a mandar uma bola no travessão com Nketiah no final, aos 42 minutos.