Apesar de ter levado um susto, o Arsenal conseguiu avançar na fase de grupos da Liga Europa. Nesta quinta-feira, chegou a estar perdendo por 2 a 0 para o Standard Liège, na Bélgica, mas arrancou o empate por 2 a 2, na rodada final do Grupo F, resultado que lhe garantiu a classificação e a passagem de fase.

O Arsenal, assim, chegou aos 11 pontos, contra os oito do clube belga, o terceiro colocado do grupo. A outra vaga ficou com o Eintracht Frankfurt, que perdeu na Alemanha para o Vitória de Guimarães por 3 a 2, mas se classificou com nove pontos. O time português fechou a sua participação com cinco.

Vivendo um começo de temporada decepcionante, tanto que está em nono lugar no Campeonato Inglês e já teve o técnico Unai Emery demitido, o Arsenal sofreu nesta quinta na Bélgica.

Após um primeiro tempo pouco movimentado, o time ficou em desvantagem logo aos dois minutos da etapa final, quando Bastien arriscou da entrada da área, a bola desviou no grego Sokratis, companheiro de David Luiz no sistema defensivo, e enganou o goleiro argentino Martínez, colocando o Standard Liège em vantagem. O segundo gol do time belga saiu aos 24. Dessa vez, Willock cortou mal um cruzamento, e Amallah pegou o rebote. Ele bateu de esquerda, com a bola entrando após novo desvio.

Mas o Arsenal, que colocou o brasileiro Gabriel Martinelli em campo, reagiu. Aos 33 minutos, Smith-Rowe cruzou da esquerda e o francês Lacazette cabeceou para as redes. E o gol de empate contou com a participação direta do brasileiro. Foi ele que tabelou com Saka, que chutou colocado da entrada da área para fazer 2 a 2 aos 36 minutos.

LAZIO ELIMINADA – Vindo de vitória sobre a poderosa Juventus e em terceiro lugar no Campeonato Italiano, a Lazio decepcionou. O time de Roma foi eliminado no Grupo E ao perder, nesta quinta, por 2 a 0 para o Rennes, fora de casa. Joris Gnagnon marcou os gols da partida, um em cada tempo.

Ambos os times estão fora do torneio, com a Lazio tendo seis pontos, contra quatro do Rennes. As vagas ficaram o Celtic, primeiro colocado com 13, e o Cluj, com 12 e que nesta quinta bateu o time escocês por 2 a 0.

OUTROS GRUPOS – Com um gol do brasileiro Kenedy, ex-Fluminense, o Getafe venceu fácil o russo Krasnodar por 3 a 0, em casa, garantindo a classificação e o segundo lugar do Grupo C, com 12 pontos. A primeira posição foi do Basel, que bateu o Trabzonspor, na Suíça, por 2 a 0, chegando aos 13.

O Malmö avançou na dianteira do Grupo B ao superar o Copenhagen por 1 a 0, fora de casa. Assim, chegou aos 11 pontos, se classificando ao lado do time dinamarquês, que ficou com nove, mas foi favorecido pela derrota do Dínamo de Kiev por 1 a 0 para o Lugano, em casa, parando nos seis.

No Grupo A, em duelo de times já garantidos na próxima fase da Liga Europa, o cipriota APOEL fez 1 a 0 no Sevilla. Mas o time espanhol foi o primeiro colocado, com 15 pontos, contra dez do clube de Nicósia. Em duelo de eliminados no Azerbaijão, Qarabag e Dudelange empataram por 1 a 1.

Em confronto que valia a dianteira do Grupo D, o austríaco LASK a assegurou ao fazer 3 a 0, em casa, no Sporting Lisboa, sendo que ambos entraram em campo classificados. No outro duelo da rodada final da chave, PSV Eindhoven e Rosenborg deram adeus à Liga Europa com a igualdade por 1 a 1.