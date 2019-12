Um velho conhecido como novo treinador. O técnico Vanderlei Luxemburgo foi apresentado nesta sexta-feira como o novo comandante do Palmeiras e durante entrevista coletiva na Academia de Futebol esteve acompanhado de familiares, demonstrou bom humor e revelou parte do que pretende fazer no time pelos próximos dois anos de contrato. Aos 67 anos, ele garante utilizar mais as categorias de base e afirmou que se sente muito mais preparado para trabalhar agora do que na primeira passagem pelo Palmeiras, em 1993.

Luxemburgo relembrou que tem idade próxima à do português Jorge Jesus, do Flamengo, que tem 65 anos, e afirmou não sentir o peso do tempo. “Se estou aqui dando entrevista é porque tenho longevidade, experiência e qualidade. No futebol você não fica ultrapassado. Você fica muito mais experiente e sábio com o tempo. Um advogado de 70 anos com certeza é melhor do que um mais novo porque com certeza fez muito mais defesas e trabalhos na carreira”, comparou.

Esta será a quinta passagem do treinador pelo Palmeiras. Luxemburgo dirigiu o time pela primeira entre 1993 e 1994, quando teve a época mais vitoriosa, com dois títulos do Campeonato Paulista, dois do Campeonato Brasileiro e um do torneio Rio-São Paulo. O técnico retornou entre 1995 e 1996, ocasião em que ganhou novamente o Estadual. Os outros dois trabalhos foram em 2002 e entre 2008 e 2009. Nesta última passagem, foi campeão paulista em 2008.

Ao todo o treinador dirigiu o time em 373 jogos, com 68% de aproveitamento e sete títulos conquistados. Luxemburgo teve com último trabalho o Vasco. A equipe carioca terminou o Brasileirão na 12.ª posição. Antes desse trabalho, o técnico ficou dois anos parado e virou opção do Palmeiras após o clube não conseguir contratar o argentino Jorge Sampaoli, ex-Santos.

Luxemburgo garantiu que não merece o rótulo de “ultrapassado”. “Eu não sou contrário à modernidade. Só quero saber o ela presta de auxílio para nós. A modernidade ajuda o jornalista a fazer uma entrevista melhor porque a gravação tem mais qualidade. Mas você precisa adquirir experiência também”, disse. “Falam tanto de esquema tático, de números, de 4-3-3 ou 4-2-3-1, mas na hora que o jogo começa, isso não vale nada”, afirmou.

O técnico evitou falar sobre possíveis reforços ou de nomes que devem sair do time. Luxemburgo prometeu apenas dar mais chances para garotos das categorias de base e descartou ter como foco no trabalho superar o Flamengo. “Não tenho de ganhar só do Flamengo. Tenho de ganhar dos clubes que vão disputar comigo. Por que direcionar para o Flamengo se posso perder para outras equipes de menor envergadura? Vou direcionar o Palmeiras para ganhar todas as competições”, comentou.