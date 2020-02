Apresentado nesta sexta-feira como reforço do Botafogo, Gabriel “El Loco” Cortez chegou ao clube se inspirando em um ídolo recente do clube – “Loco” Abreu – e esperançoso em formar uma parceria de sucesso com a atual referência do elenco – Keisuke Honda. Foi o que destacou durante a sua apresentação oficial, nesta sexta-feira, no Engenhão, ao lado de Marco Agostini, vice-presidente de futebol do time.

O meia equatoriano Cortez, de 24 anos, chegou ao Botafogo cedido por empréstimo até o fim de 2020 pelo mexicano Lobos BUAP. A sua posição é a mesma de Honda, badalado reforço do clube, mas ele não enxerga o japonês como um concorrente. E celebrou a oportunidade de atuar ao lado de um jogador com renome internacional.

“Vai ser uma experiência a mais jogar um grande como o Honda. Vou aprender muito com ele. É um jogador de alto nível. Independente da disputa de posição, o Honda é uma referência para mim, quero jogar com ele”, afirmou o equatoriano, que tem feito trabalhos de condicionamento físico ao lado do japonês para ficar logo em condições de jogo.

Cortez tem o mesmo apelido do uruguaio Loco Abreu, um dos principais ídolos do Botafogo no século XXI. E ele espera aproveitar a coincidência para conquistar o carinho do torcedor do clube.

“Loco Abreu ganhou a confiança da torcida. Se Deus quiser, eu vou fazer as coisas bem e dar alegrias a eles também. Meu apelido é Loco desde pequeno”, comentou o novo reforço do Botafogo.