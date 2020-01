Último dos cinco reforços a chegar ao Cruzeiro para a temporada 2020, o atacante Jhonatha Robert foi apresentado nesta sexta-feira na Toca da Raposa II. O jovem, de 20 anos, vestiu a camisa de número 49 e assinou por empréstimo até o fim da temporada, cedido pelo Grêmio, como parte do pagamento pela liberação do lateral-direito Orejuela.

continua depois da publicidade

Com apenas um jogo disputado pelos profissionais do clube gaúcho, Jhonata Robert apresentou as suas características ao torcedor, apostando em um estilo driblador para conquistar seu espaço com o técnico Adílson Batista. “Tenho o drible como uma de minhas principais características. Sou um atleta de muita técnica e procuro jogar ofensivamente e defensivamente”, afirmou.

Apresentado já com a temporada em disputa, Jhonata Robert assegurou que está em boas condições físicas para ser logo aproveitado no Cruzeiro. “Me vejo preparado para ajudar o Cruzeiro. Já estava treinando e jogando no Grêmio, com ritmo de jogo. O grupo todo me acolheu bem, tive uma recepção muito boa e acredito que temos tudo para dar certo”, destacou.

Embora esteja vindo do Grêmio, Jhonata Robert tem a juventude como ponto em comum com a maior parte do elenco do Cruzeiro, composto majoritariamente por jogadores formados nas divisões de base. Um cenário que não assusta o atacante.

“O Cruzeiro é um time que está aproveitando grandes jogadores da base. Não vejo como um problema, visto que todos estão se dedicando e dando o melhor de si. Estamos todos juntos e temos tudo para fazer o time voltar para onde ele merece estar”, disse.

Além de Jhonata Robert, o Cruzeiro se reforçou para a temporada com o lateral-esquerdo João Lucas, o meia Everton Felipe, o atacante Roberson e o volante Machado. O próximo compromisso do time será no domingo, em Juiz de Fora, contra o Tupynambás, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.