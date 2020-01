Apresentado nesta quarta-feira como reforço do Flamengo para a temporada 2020, o zagueiro Gustavo Henrique vestiu a camisa de número 2 e revelou, em entrevista coletiva, que recebeu o aval do atacante Gabriel para acertar com o clube. Além disso, reforçou os pedidos para que o jogador permaneça no time carioca neste ano.

Gabriel chegou ao Flamengo em 2019, cedido por empréstimo até o final da temporada passada pela Inter de Milão. O clube carioca já apresentou uma proposta para a aquisição do jogador, mas ainda não a fechou especialmente porque o atacante aguarda movimentações do mercado europeu para definir o seu futuro.

“Gabigol me disse que eu poderia vir de olhos fechados. Já cobrei ele dizendo que tem que ficar para conquistarmos títulos”, afirmou Gustavo Henrique, que atuou ao lado de Gabriel no Santos.

Apesar da proximidade entre eles, o atacante assegurou não ter recebido qualquer indicação do atacante sobre uma possível permanência no Flamengo. “Sobre o Gabigol, a pergunta é para eles (dirigentes). Mas vou torcer muito. Cada um faz o melhor para a carreira. Vou torcer para que fique”, acrescentou.

Formado nas divisões de base do Santos, Gustavo Henrique atuou apenas pelo clube da Vila Belmiro até acertar a sua transferência ao Flamengo. O zagueiro explicou que estava em busca de novos desafios na sua carreira quando decidiu assinar com o time carioca.

“São duas camisas pesadas. Joguei 13 anos no Santos, metade de minha vida. Precisava de novos ares, buscar coisas novas. Preciso pensar no melhor da minha família. Quando recebi a proposta, fiquei muito animado e honrado. O Flamengo é uma grande potência”, comentou.

Gustavo Henrique, de 26 anos, assinou um contrato válido por quatro temporadas com o Flamengo. O zagueiro chegou gratuitamente ao time carioca, pois o seu vínculo com o Santos se encerrava ao fim de janeiro, tendo sido rompido no início do mês, por acordo entre as diretorias dos clubes. No time carioca, Rodrigo Caio e Pablo Marí fecharam 2019 como zagueiros titulares, condição que Gustavo Henrique buscará conquistar.