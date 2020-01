O Fluminense teve nesta terça-feira a apresentação do lateral-esquerdo Egídio e do meia Yago, mas o assunto mais abordado na entrevista coletiva dos dois, que estavam acompanhados do presidente Mário Bittencourt, foi outro jogador: Fred. Companheiro do centroavante no Cruzeiro, o defensor revelou que faltam detalhes para sua volta às Laranjeiras, deixando transparecer que já existe até um acordo entre as partes.

continua depois da publicidade

“O Dom (apelido de Fred) tem história aqui. Deixou um legado muito bom no Fluminense, com diversos títulos. Ele tem um poder de liderança grandioso. Tenho falado com ele todos os dias. Ele saiu há anos e só estou passando coisas boas do ambiente no clube. Ele conhece todos os funcionários. Todos amam ele. Tem muita vontade de voltar, já falou que é só um detalhezinho que falta para se resolver com o Cruzeiro para poder vir para cá. A gente aguarda, o presidente (Mário Bittencourt) já demonstrou interesse. E que ele volte para ser aquele Fred que foi do Fluminense. Vou ficar na torcida para que ele volte para cá e ajude o Fluminense”, disse Egídio.

No dia anterior, Mário Bittencourt mostrou mais cautela sobre a contratação de Fred e repetiu o discurso nesta terça-feira. “A gente já falou sobre esse assunto. Temos que esperar ele ser resolver no Cruzeiro. Ele se resolvendo lá, a gente começa a conversar. Não há conversas no momento. Enquanto ele não se desvincular, eu não converso. Um projeto (de voltar) existe desde quando ele saiu no Fluminense, em 2016. Todo mundo sabe”.

Sobre sua vinda ao Fluminense, com um contrato de duas temporadas, Egídio contou que Fred não influenciou em sua decisão. Mas, depois de assinar, buscou referências do clube com o centroavante e com Digão, que também jogou com ele no Cruzeiro. “A conversa com meu empresário começou nas férias e eu não estava em contato com o Fred. Mas a gente busca saber. Falei com o Fred, com o Digão. E deles só escutei coisas maravilhosas. Surgiram outros interessados, mas não tinha escolha: foi o Fluminense”, afirmou.

Embora apresentados, Egídio e Yago não poderão estrear nesta quinta-feira contra a Portuguesa, no estádio do Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, por problemas de documentação. O primeiro jogo da dupla deve ser no domingo contra o Bangu, em Moça Bonita.

Com contrato até dezembro de 2021, Yago se diz polivalente, podendo fazer várias funções no meio de campo. Desconhecido para muitos dos torcedores, o jogador revelou as suas características. “Sou um jogador bastante técnico. Ajudo na marcação e no ataque. Tenho qualidade para chegar na parte final do campo ou vindo de trás. Minhas características são essas”, contou.