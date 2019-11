Um tumulto entre policiais militares e torcedores marcou o fim da festa da torcida do Flamengo que comemorou a conquista da Copa Libertadores na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, no fim da tarde deste domingo.

Pelo menos uma mulher desmaiou e teve de ser carregada, enquanto PMs jogavam bombas de gás e de efeito moral na multidão, e populares atiravam pedras, garrafas e outros objetos. Um guarda municipal foi atropelado por uma caminhonete da corporação que dava ré, mas se levantou rapidamente e, aparentemente, não teve ferimentos graves.

Até o fim da tarde, o motivo da confusão, que ocorreu perto da estátua que representa Zumbi dos Palmares por volta das 16h30, não estava claro. O trio elétrico com os campeões tinha feito uma curva antes do monumento, para tomar a direção da zona sul e, assim, encerrar o desfile iniciado cerca de quatro horas antes.

O anunciado era que o time iria até o memorial do personagem histórico, na Cidade Nova, para acabar oficialmente com a celebração, mas isso não aconteceu. Pouco depois que o veículo foi embora, a PM jogou a primeira bomba na multidão, aparentemente para dispersá-la, mas isso não foi esclarecido.

Houve correria e alguns torcedores atiraram objetos nos PMs. Cones de trânsito e grades de metal também foram usadas pelos civis no enfrentamento. Alguns PMs sacaram fuzis e pistolas, outros usaram cassetetes contra torcedores. Muita gente se refugiou em ruas próximas, mas também lá os policiais jogaram bombas.

O tumulto, então, piorou, mas após cerca de meia hora, tinha se reduzido e logo acabou. Pelo menos um homem foi detido. Até a confusão, não havia registros de confusões entre policiais e corredores. Houve, porém, registros de furtos de celulares. A Polícia Militar não tinha esclarecido até o fim da tarde o motivo da confusão.