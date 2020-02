Nem parecia que estava há quase um mês sem disputar uma partida oficial. Na noite de terça-feira, o espanhol Rafael Nadal fez a sua estreia no ATP 500 de Acapulco, realizado em quadras rápidas no México, e ganhou com facilidade do compatriota Pablo Andujar por 2 sets a 0, com as parciais de 6/3 e 6/2. Este foi seu primeiro jogo desde a eliminação nas quartas de final do Aberto da Austrália, em janeiro, para o austríaco Dominic Thiem.

Duas vezes campeão – em 2005 e 2013, quando o torneio no México ainda acontecia em quadras de saibro -, o atual número 2 do mundo só fez uma final na quadra dura de Acapulco, em 2017. No ano passado, perdeu três match points e foi derrotado em um duelo polêmico na segunda rodada contra o australiano Nick Kyrgios.

Seu próximo adversário, já pelas oitavas de final, será o sérvio Miomir Kecmanovic, que na segunda-feira superou de virada o australiano Alex de Minaur por 2 sets a 1 – com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3. Aos 20 anos, o tenista da Sérvia é o 50.º do mundo no momento.

Finalista do ano passado, quando caiu diante de Kyrgios, o alemão Alexander Zverev manteve o embalo de sua ótima campanha no Aberto da Austrália e superou Jason Jung, de Taiwan, que saiu do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/1. O cabeça de chave número 2 faz agora um duelo diante do norte-americano Tommy Paul, que virou em cima do compatriota Mackenzie McDonald na segunda-feira.

Outros classificados às oitavas de final em Acapulco foram o canadense Felix Auger-Aliassime (cabeça 4), o norte-americano John Isner (5), o búlgaro Grigor Dimitrov (7) e o sérvio Dusan Lajovic (8). Kyrgios, atual campeão e sexto pré-classificado, sentiu dores nas costas e abandonou a partida de estreia contra o francês Ugo Humbert depois de ter perdido o primeiro set por 6/3.

FEMININO – O torneio feminino em Acapulco já teve surpresas logo na primeira rodada. Cabeça de chave número 1, a norte-americana Sloane Stephens foi eliminada pela mexicana Renata Zarazua, que venceu por 2 sets a 0, com as parciais de 6/4 e 6/2.

Quem também caiu precocemente foi a também norte-americana Venus Williams, quinta pré-classificada, para a eslovena Kaja Juvan por 2 sets a 1 – parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 6/2.