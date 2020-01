Nem mesmo o torcedor mais otimista poderia imaginar uma vitória tão expressiva do Guarani na estreia do Campeonato Paulista. Com participação coletiva e atuação convincente, o time bugrino começou o Estadual com o pé direito ao golear a Inter de Limeira por 4 a 0, com dois gols em cada tempo, em pleno estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.

Apesar do triunfo, o técnico Thiago Carpini mostrou preocupação para conter a euforia no elenco na sequência da competição. “Segurar a euforia é a minha preocupação. Falei para eles lá dentro. Não quis jogar um balde de água fria, não. Parabenizei todos. Disse que não somos os melhores na vitória, tampouco na derrota. É uma frase meio clichê, mas é a verdade. É pés no chão. Aqui já passou”, alertou.

“Se não fizermos daqui pra frente vamos começar a ter dificuldade. É um campeonato muito curto, muito equilibrado e muito parelho. Agora começo a trabalhar em cima do Santos para fazer um grande jogo para estarmos próximos de conseguir o resultado também”, emendou o treinador.

Sem sufoco defensivo e fulminante nos contra-ataques, o time de Campinas construiu a vitória sem tantas dificuldades. Thiago Carpini mostrou-se satisfeito com o que viu em campo, mesmo com menos de 20 dias de pré-temporada antes da estreia, e elogiou a força do plantel montado pela diretoria.

“Foi muito bom. Eu gosto desse jogo de posse de bola e controle. Quando você tem a bola, está muito próximo de ganhar do que de perder. Só se defender e se jogar de maneira reativa não é muito o meu perfil. A gente vem trabalhando e vocês acompanhando. Estou trabalhando isso desde o final da Série B do ano passado”, elogiou.

Com os primeiros três pontos na conta, o Guarani já se reapresentou e treinou nesta quinta-feira em Campinas. O próximo compromisso no Paulistão é na segunda-feira diante do Santos, em casa, às 20 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.