Poucas horas depois de deixar o Avaí, o técnico Alberto Valentim se acertou com o Botafogo e foi anunciado nesta sexta-feira. Ele irá treinar a equipe alvinegra pela segunda vez em sua carreira e chega para substituir Eduardo Barroca, demitido há pouco menos de uma semana, após a derrota por 1 a 0 no clássico diante do Fluminense.

“Já conheço grande parte do elenco e com outros, pela primeira vez, terei um grande prazer de trabalhar para ajudar o Botafogo a chegar no melhor lugar possível nesse ano. Estou muito feliz e louco para rever meus companheiros, que agora farão parte dos meus dias de trabalho”, disse Valentim ao site oficial do Botafogo.

Com Valentim também chega o auxiliar técnico Fernando Miranda, que o acompanha há vários anos. A apresentação oficial do novo comandante será na segunda-feira, no Engenhão. Ele ainda não vai dirigir a equipe alvinegra no duelo com o Palmeiras, neste sábado, às 21 horas, no Pacaembu, mas terá o primeiro contato com o grupo antes do jogo. Quem ficará à beira do gramado no duelo da 25ª rodada é o interino Bruno Lazaroni, que também comandou o Botafogo na última vitória por 3 a 1 sobre o Goiás.

O contrato de Valentim terá duração até dezembro de 2020. A multa rescisória, estimada em cerca de R$ 200 mil, não foi problema para o Botafogo. O entrave maior era confirmar a saída do Avaí, com o qual o treinador tinha boa relação.

Em quatro meses de trabalho à frente do time catarinense, o treinador teve três vitórias, quatro empates e oito derrotas em 15 jogos e não conseguiu tirar a equipe da zona de rebaixamento.

A primeira passagem de Valentim pelo Botafogo ocorreu em 2018 e durou 25 partidas. O treinador foi campeão do Campeonato Carioca e, em junho daquele ano, deixou o clube para comandar o milionário Piramyds FC, do Egito. O técnico ficou pouco mais de um mês no futebol egípcio, pois se desentendeu com o dono do clube e retornou ao Brasil para treinar o Vasco, no qual permaneceu até abril deste ano.

A trajetória de Valentim também inclui o Palmeiras e Red Bull Brasil, no qual começou sua carreira. No time alviverde, Valentim foi auxiliar técnico, interino em algumas ocasiões e comandou a equipe no final de 2017 após a demissão de Cuca. Foi vice-campeão brasileiro.