Lewis Hamilton mostrou, neste sábado, que o hexacampeonato antecipado não tirou sua motivação para ganhar o GP do Brasil de Fórmula 1, ao marcar o melhor tempo no terceiro treino livre, no Autódromo de Interlagos. Pela primeira vez no fim de semana com pista seca e sol tímido, o britânico fez a melhor volta em 1min08s320, seguido pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull (1min08s346), e do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari (1min08s611).

O tetracampeão Sebastian Vettel, da Ferrari, o mais rápido na segunda sessão de treinos na sexta-feira, ficou em quarto (1min08s664), à frente do tailandês Alexander Albon, da Red Bull, estreante na pista (1min09s136). Bottas, foi o último entre os pilotos favoritos, marcou o sexto tempo (1min09s201).

O russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, com o sétimo lugar (1min09s415) e o italiano Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo (1min09s462), foram as surpresas do treino. Lando Norris, da McLaren, com 1min09s585, e o veterano Kimi Raikkonen, com 1min09s619, fecharam a lista dos dez primeiros da sessão.

O TREINO – A primeira metade do treino foi bastante movimentada. Hamilton entrou na pista como se o campeonato não estivesse garantido a seu favor. Buscando o limite de sua Mercedes, o britânico chegou a liderar a sessão de treino (1min09s454), mas acabou superado por Verstappen, que obteve o tempo de 1min09s063.

Fortes mais uma vez na primeira parte do circuito, os carros da Ferrari, que dominaram o segundo treino livre na sexta-feira, ficaram com o quarto e quinto lugares. Leclerc (1min09s599), à frente de Vettel (1min09s666). Os dois foram superados por Bottas (1min09s526).

Com a pista mais emborrachada e pneus novos, simulando classificação, Vettel e Leclerc voltaram para a parte final do treino e retomaram a liderança, ao serem os primeiros a baixar para 1min08s. O monegasco fez 1min08s611 e o alemão, 1min08s664.

Hamilton não deixou por menos e baixou para 1min08s320, seguido por Verstappen com 1min08s346. O tailandês passou a ocupar o quinto lugar (1min09s136), superando Bottas e atrás das duas Ferrari.

Os carros voltam à pista neste sábado às 15 horas para o treino classificatório, que define o grid de largada para a corrida de domingo. A prova está agendada para as 14h10, em São Paulo.