Poucas horas após confirmar o acerto com o volante Allan, do Liverpool, o Atlético Mineiro anunciou mais um reforço para o meio-campo. Trata-se do jovem meia colombiano Dylan Borrero. Com apenas 18 anos, ele pertencia ao Independiente Santa Fe e vem sendo convocado pelas equipes de base da seleção do seu país.

Borrero e Atlético já haviam chegado a um acordo sobre sua transferência no ano passado, mas decidiram esperar o jogador completar 18 anos, no dia 5, para formalizar o acerto, sem risco de infringir as regras da Fifa. Ele assinou contrato até o fim de 2024. De acordo com o Atlético, o jovem atleta se destaca pela velocidade e habilidade.

O meia, contudo, ainda precisa conquistar experiência. No ano passado, disputou apenas 14 partidas, sendo dez pelo Independiente e quatro pela seleção colombiana sub-17.

Antes de confirmar o acerto, o Atlético anunciou o reforço de forma enigmática nas redes sociais, em uma foto em que aparece um diamante sobre uma caixa com o escudo atleticano e a bandeira colombiana.

Borrero é o quarto reforço atleticano para a nova temporada. Antes, o clube mineiro confirmou o volante Allan, que pertencia ao Liverpool e estava emprestado ao Fluminense. O novo contratado foi anunciado somente na noite de quarta-feira.

Antes dele, foram contratados o lateral-direito Mailton, que estava no Operário-PR, e o meia-atacante Hyoran, cedido pelo Palmeiras.

O clube também terá novidades no banco. Em 2020, o treinador atleticano será o venezuelano Rafael Dudamel.