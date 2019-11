O cancelamento do amistoso da seleção do Peru contra o Chile, que seria realizado na próxima terça-feira, em Lima, acabou sendo benéfico para o Internacional. No final da noite de quinta, a Federação Peruana de Futebol (FPF, na sigla em espanhol) anunciou a desconvocação dos jogadores após o duelo contra a Colômbia, nesta sexta, em Miami, nos Estados Unidos, e, assim, o centroavante Paolo Guerrero estará disponível para defender o clube gaúcho contra o Corinthians, neste domingo, em São Paulo, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com um comunicado da assessoria de imprensa do Internacional, o centroavante peruano viajará diretamente para São Paulo, onde desembarcará no domingo pela manhã. O jogo na Arena Corinthians terá início às 18 horas.

“A Federação Peruana de Futebol informou que os atletas estarão liberados a partir de sábado. Sendo assim, Paolo Guerrero viajará para São Paulo para integrar a delegação, chegando no começo da manhã de domingo. A utilização dele na partida contra o Corinthians vai depender de avaliação feita pelos departamentos médico e físico do clube, na capital paulista”, informou o comunicado.

Há a possibilidade de Guerrero, por conta de suas condições físicas, começar a partida no banco de reservas. Se entrar em campo na noite desta sexta, o atacante terá pouco tempo de recuperação e descanso para atuar dois dias depois, sendo que ainda precisa enfrentar uma longa viagem de retorno dos Estados Unidos até São Paulo.

Com 49 pontos, o Internacional ocupa a sétima colocação e hoje estaria classificado à segunda fase preliminar da Copa Libertadores. O Corinthians tem a mesma pontuação, mas fica em oitavo por ter duas vitórias a menos (14 a 12).