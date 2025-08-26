Após aulas, Ancelotti se arrisca a falar português durante convocação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Carlo Ancelotti fez algumas pausas mais longas do que as habituais durante a entrevista na qual divulgou a lista de convocados da seleção brasileira nesta segunda-feira (25). Ao pontuar sobre suas escolhas, o treinador tentou responder em português, ainda que misturado com o espanhol.

Fluente em espanhol, inglês e francês, o italiano tem feito aulas para aprender a língua dos brasileiros e se comunicar de maneira melhor, sobretudo, com os torcedores.

Ao se esforçar para mostrar o que aprendeu desde junho, quando começou suas aulas, o comandante fez da entrevista desta segunda a sua primeira prova diante das câmeras.

“Eu tenho um professor muito bom, tento aprender o mais rápido possível. Não sei a nota que ele me dará depois desta coletiva”, brincou o técnico, que tem tido aulas com Roberto Piantino, professor fluente em sete línguas.

Para Ancelotti, o português é um idioma “um pouco cantado”, como se a combinação dos sons formasse uma música. “Nesse sentido, é um idioma muito bonito”, elogiou.

Apesar da evolução na fala, o treinador ainda tem certa dificuldade para compreender algumas palavras, principalmente em frases mais longas. Durante a convocação, em alguns momentos, ele recorreu ao diretor de seleções da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Rodrigo Caetano, que lhe fazia uma breve explicação dos questionamentos dos repórteres.

Embora suas aulas tenham como foco principal conteúdos relacionados ao futebol, ele também se dedica a aprender aspectos da cultura brasileira, como as gírias usadas no Brasil.

Em entrevista ao UOL, Piantino contou sobre a curiosidade do italiano para entender o que era um “frango do goleiro”. “Não sei qual a origem da palavra, mas imagino que seja por ser difícil de pegar frango. Ele gosta dessas expressões”, contou o professor.

Confira a lista de convocados.

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Douglas Santos (Zenit)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)