No dia em que anunciou a contratação do italiano Carlo Ancelotti para ser seu treinador, o Everton empatou por 0 a 0 com o Arsenal, em Liverpool, pela 18.ª rodada do Campeonato Inglês. O veterano técnico, que tem no currículo passagens vitoriosas por Milan, Real Madrid, Chelsea e Paris Saint-Germain, estava nas tribunas do estádio Goodison Park e percebeu que terá muito trabalho para transformar o Everton em uma equipe de bom nível.

continua depois da publicidade

Quem também esteve no estádio foi o espanhol Mikel Arteta, o novo treinador do Arsenal, que também viu o jogo como espectador. Ex-jogador do time de Londres, ele vinha trabalhando como auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City e terá a sua primeira experiência como técnico.

Tanto Everton quanto Arsenal estão em péssima fase e fazem campanhas ruins no campeonato. O novo time de Carlo Ancelotti é o 15.º colocado, com 19 pontos, apenas quatro à frente da zona de rebaixamento. A distância que o separa do rival Liverpool, líder do Inglês, é de 30 pontos.

O Arsenal também tem números muito fracos para um clube de tamanha tradição. Com o empate, a equipe da capital da Inglaterra chegou a 23 pontos, ocupando a nona colocação. São seis pontos a menos do que o Chelsea, quarto colocado e, portanto, último time dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

O jogo deste sábado foi o último dos interinos Duncan Ferguson e Freddie Ljungberg no comando de Everton e Arsenal, respectivamente. E deixou bem claro que as equipes precisam muito serem revigoradas por seus novos treinadores. Os ataques tiveram enorme dificuldade para criar chances de gol e a consequência disso foi uma partida fraca, sem emoção.

Embora o Everton, que teve o atacante Richarlison como titular, tenha buscado mais o gol, as duas melhores chances da partida foram do Arsenal. No primeiro tempo, o jovem Gabriel Martinelli, revelado pelo Ituano, mandou um chute que passou perto do gol dos donos da casa. Logo depois do intervalo, o goleiro Pickford fez uma boa defesa em uma finalização de Aubameyang.

Além de Martinelli, outro brasileiro foi titular do Arsenal neste sábado: o zagueiro David Luiz. No Everton, o atacante Bernard, ex-Atlético-MG, ficou no banco de reservas e não foi colocado na partida por Duncan Ferguson.