O afastamento da partida contra o Athletico-PR, no último domingo, por ter divulgado um vídeo em que comemora o título do Flamengo na Copa Libertadores já é coisa do passado para o lateral-direito Guga. Reintegrado ao elenco do Atlético-MG na segunda-feira, o jogador foi relacionado nesta terça pelo técnico Vagner Mancini para o duelo contra o Bahia, nesta quarta, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Multado pelo clube por conta do episódio, Guga será o reserva de Patric na lateral direita contra o Bahia. A principal ausência na lista de relacionados é o meia-atacante Bruninho, de 18 anos, que está com desconforto no quadril. Por isso, ele não viajou para Salvador para fazer fisioterapia na Cidade do Galo.

De fora da derrota para o Athletico-PR por terem cumprido suspensão automática, os zagueiros Rever e Igor Rabello e o volante Jair estão à disposição de Vagner Mancini. O suspenso da vez é o também volante Zé Welison. Outro de fora é o meia-atacante colombiano Chará, que treina normalmente depois de se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita, terá de aguardar mais um pouco.

Quem estará em campo é o atacante Di Santo, que espera que o Atlético-MG faça um bom jogo na capital baiana e traga pontos na bagagem. “A expectativa é grande. Creio que fizemos um bom jogo contra o Athletico-PR e, lamentavelmente, não somamos pontos. Mas merecíamos, pelo menos, um empate. Então, vamos com gana, sabemos que precisamos ganhar e, pessoalmente, com muita gana para seguir ajudando a equipe com gols ou como for”, disse o argentino, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Di Santo espera que o aproveitamento ofensivo do time melhore, já que criou várias chances de gols contra o Athletico-PR, mas não as aproveitou. “O importante é que estamos criando situações. Se não tivesse, seria preocupante. A última partida foi a prova de que a sorte não esteve ao nosso lado”, completou o jogador, que soma quatro gols em 19 jogos pelo Atlético-MG.

Confira a lista de 22 relacionados do Atlético-MG:

Goleiros – Cleiton, Victor e Wilson;

Laterais – Patric, Guga, Fábio Santos e Lucas Hernández;

Zagueiros – Igor Rabello, Réver, Iago Maidana e Leonardo Silva;

Meio-campistas – Jair, Ramón Martínez, Cazares, Marquinhos, Otero e Vinicius;

Atacantes – Geuvânio, Maicon Bolt, Luan, Ricardo Oliveira e Di Santo