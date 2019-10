Apesar da arrancada no início de returno na Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Guarani adota muita cautela a respeito de possível efetivação de Thiago Carpini. O presidente Ricardo Miguel Moisés se mostra confiante e satisfeito com o trabalho do interino, mas não tem pressa de alterar o “status” do treinador.

O Conselho de Administração do Guarani não comenta mais a possibilidade de contratar um novo profissional para o restante da segunda divisão nacional, principalmente por conta do momento de alta – são cinco jogos de invencibilidade e cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

A ideia da cúpula é seguir o mantra do “jogo a jogo” e dar “tempo ao tempo”. O objetivo principal dentro do Brinco de Ouro ainda é lutar pela permanência na Série B para, a partir de então, iniciar o planejamento da próxima temporada, o que inclui reformulação do elenco e, sobretudo, a definição do comandante.

Carpini, por sua vez, está longe de se mostrar insatisfeito com essa “indefinição”. Pelo contrário. Nos bastidores, o ex-zagueiro sempre reforça o desejo de ajudar o Guarani, clube pelo qual nutre enorme carinho, sem colocar os interesses pessoais acima dos desejos coletivos.

Embora tenha pretensões de dar voos altos na carreira, o interino se mostra motivado a atingir os 45 pontos para, depois, aguardar as consequências. A efetivação é vista com bons olhos, mas longe de ser tratada como prioridade em meio à Série B.

O início de Carpini, justamente na primeira experiência da carreira como técnico, é ótimo. Responsável por assumir o comando a partir da demissão de Roberto Fonseca, o profissional já esteve à frente da área técnica em nove jogos, com seis vitórias, um empate, duas derrotas e 70,3% de aproveitamento.

Embalado, o Guarani volta a campo na próxima terça-feira, quando visitará o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, às 19h15. O volante Igor Henrique, fora por um mês em virtude de lesão na coxa, e o atacante Lucas Crispim, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, sequer viajam à capital paranaense.