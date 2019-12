A diretoria do Milan confirmou nesta sexta-feira o retorno de Zlatan Ibrahimovic ao time. Aos 38 anos, o veterano acertou contrato com duração de apenas seis meses, até o fim da temporada europeia. Mas já opção para prolongar o vínculo do atacante sueco por mais uma temporada.

O atacante sueco estava livre no mercado desde que deixou o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, em novembro. Em boa forma física, ele já deve estar à disposição do time italiano para a próxima partida do Campeonato Italiano, no dia 6 de janeiro, contra a Sampdoria, no retorno da competição, após o recesso de fim de ano.

Com o anúncio, Ibrahimovic faz seu retorno sete anos após deixar o tradicional clube italiano. O sueco jogou duas temporadas pelo Milan, entre 2010 e 2012. Na primeira, atuou por empréstimo, quando tinha seus direitos veiculados ao Barcelona. Para a temporada seguinte, o Milan adquiriu o jogador em definitivo.

Nesta nova passagem por Milão (já havia definido a Internazionale), Ibrahimovic conquistou um título do Campeonato Italiano e uma Supercopa da Itália. Na segunda temporada pela equipe, terminou a principal competição nacional como artilheiro, com 28 gols em 32 partidas disputadas. No total, foram 56 gols em 85 jogos.

Em seu retorno, o sueco será uma aposta da equipe na tentativa de se reerguer na temporada. O Milan vive má fase. No último fim de semana, sofreu sua pior derrota em 21 anos ao ser goleado por 5 a 0 pela Atalanta, caindo para o 11º lugar na tabela.

“Estou retornando a um clube que respeito enormemente e para uma cidade que amo. Vou lutar com os meus companheiros de equipe para mudar a trajetória da equipe nesta temporada e vou fazer tudo que puder para alcançar os nossos objetivos”, declarou o jogador.

Ibrahimovic fará os testes médicos e físicos no clube de Milão no dia 2 de janeiro antes de formalizar seu contrato. Se aprovado, já iniciará os treinos com a equipe. Sua apresentação oficial ainda não tem data definida.