Aos 125 anos, Ponte Preta alcança seu primeiro título nacional

Fundada em Campinas em 11 de agosto de 1900, a agremiação nunca havia conquistado um título nacional. Esses 125 anos de espera terminaram no início da noite deste sábado.

No segundo jogo da final da Série C do Brasileirão, no seu estádio, o Moisés Lucarelli, a Ponte Preta bateu o Londrina por 2 a 0 e finalmente vai ter um troféu de validade nacional em sua sede.

Em um jogo bastante disputado, o primeiro gol da Macaca saiu dos pés do atacante Toró, no comecinho do segundo tempo.

Aos 24 minutos, em uma boa jogada pela esquerda, Toró entrou na área e foi derrubado pelo zagueiro Wallace. O juiz consultou o VAR e confirmou a infração.

Enquanto Elvis se preparava para bater o pênalti, o técnico Marcelo Fernandes rezava ajoelhado no local onde ficam os reservas, de costas para o gramado.

Após o gol, reservas da Ponte Preta provocaram o treinador do Londrina, Roger Silva, gerando uma grande confusão, que durou vários minutos.

Nos minutos finais da partida, a torcida alvinegra gritava para o treinador: “Eu te amo, Marcelo!”.

Pouco antes do apito final, os alto-falantes do estádio pediam à torcida para não invadir o gramado quando o jogo acabasse –em vão. A bagunça foi tamanha que a premiação foi suspensa e acontecerá em data a ser anunciada.

A Macaca tem ao todo seis vice-campeonatos paulistas, mas nunca venceu a competição.

Em 2013, o clube quase conquistou um título continental. Chegou à final da Copa Sul-Americana, mas acabou perdendo a taça para o Lanús, da Argentina, em dois jogos (um empate por 1 a 1 no Pacaembu e uma derrota por 2 a 1 em Lanús).

A Ponte Preta é o segundo clube de futebol mais antigo do Brasil ainda em atividade. Mais velho que ela apenas o Sport Clube Rio Grande, do Rio Grande do Sul, fundado menos de um mês antes, em 19 de julho de 1900.

O nome do clube vem de uma pequena ponte construída no final do século 19 sobre uma linha férrea em Campinas. Para minimizar o efeito da fumaça dos trens sobre a obra, ela foi revestida internamente por alcatrão. O bairro que foi se montando ao lado da ponte acabou sendo chamado de Ponte Preta.