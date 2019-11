Está difícil parar Giannis Antetokounmpo. Em mais uma noite inspirada, o astro grego anotou seu 19º “double-double” seguido na NBA (33 pontos e 12 rebotes) e liderou o Milwaukee Bucks na vitória por 119 a 110 sobre o Cleveland Cavaliers, fora de casa, em Cleveland.

Antetokounmpo fez de tudo um pouco. Além da marca expressiva na pontuação e nos rebotes, o ala grego também ajudou com duas assistências, duas roubadas de bola e dois tocos. Pelo lado dos Cavs, Darius Garland teve um bom desempenho, com 21 pontos. A franquia de Ohio vai mal na temporada e é a apenas a 13ª colocada do Leste. Com mais um resultado positivo, os Bucks chegaram à décima vitória seguida e dão mostras de que estão consolidados na liderança da Conferência Leste. Até aqui, são 16 triunfos e apenas três derrotas, o que gera um aproveitamento de 84,2%.

Quem também continua arrasador é LeBron James. O veterano e seu fiel escudeiro Anthony Davis brilharam mais uma vez e comandaram o Los Angeles Lakers na vitória tranquila por 125 a 103 sobre o Washington Wizards, a décima seguida que fortalece ainda mais os Lakers na ponta da Conferência Oeste.

LeBron e Davis anotaram um “double-double” cada. O primeiro fez 23 pontos e deu 11 assistências e o segundo contribuiu com 26 pontos e pegou 13 rebotes na vitória esmagadora no Staples Center.

No Texas, o San Antonio Spurs derrubou a sequência de sete jogos de invencibilidade do Los Angeles Clippers, ao vencer o confronto por 107 a 97. LaMarcus Aldridge e Derrick White fizeram 17 pontos cada e foram determinantes para o triunfo. Pelos Clippers, Kawhi Leonard até teve boa pontuação (19 pontos), mas não conseguiu brilhar e ficou sem a ajuda de Paul George, que teve atuação fraca, com modestos cinco pontos marcados.

Atual campeão da NBA, o Toronto Raptors está em grande fase e deve brigar pelo título mais uma vez. Com 33 pontos do ala-armador Normal Powell, o time canadense superou o Orlando Magic por 90 a 83 fora de casa e engatou o sexto triunfo consecutivo, consolidando-se, assim, na vice-liderança da Conferência Leste, atrás apenas dos Bucks.

Em Nova York, o camaronês Joel Embiid brilhou intensamente. Com 27 pontos e 17 rebotes, o pivô comandou o Philadelphia 76ers na vitória fora de casa sobre o New York Knicks por 101 a 95. A franquia nova-iorquina é a lanterna da Conferência Leste.

O Miami Heat ampliou o calvário do Golden State Warriors, que tem a pior campanha da NBA, com 16 derrotas em 20 jogos. A franquia de Miami contou com grande atuação do veterano armador esloveno Goran Dragic, que saiu do banco para marcar 20 pontos e liderar seu time no triunfo por 122 a 105.

O Indiana Pacers precisou da prorrogação para derrotar o Atlanta Hawks por 105 a 104, em Indianápolis. O time da Geórgia contou com 49 pontos do jovem armador Trae Young. Mesmo assim, não conseguiu vencer e amargou o nono revés consecutivo. O lituano Domantas Sabonis brilhou mais uma vez pelos Pacers, ao anotar um double-double (17 pontos e 12 rebotes.

Veja outros resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Brooklyn Nets 112 x 107 Boston Celtics

Detroit Pistons 107 x 110 Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder 109 x 104 New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies 94 x 103 Utah Jazz

Phoenix Suns 113 x 120 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 107 x 103 Chicago Bulls

Confira a rodada de sábado da NBA:

Sacramento Kings x Denver Nuggets

Philadelphia 76ers x Indiana Pacers

Houston Rockets x Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets