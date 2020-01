Os técnicos Jorge Jesus, do Flamengo, e Jesualdo Ferreira, do Santos, se encontraram em um restaurante de Lisboa. Os portugueses tiveram a reunião flagrada pela CMTV, um canal de TV do país, e a reunião, iniciada com um almoço, teria durado cerca de três horas nesta quinta-feira.

Jesualdo e Jesus são velhos conhecidos, tanto que se enfrentaram por diferentes clubes entre 2001 e 2009. Foram 12 duelos nesse período, com predomínio de Jesualdo, com sete vitórias, três empates e duas derrotas.

A chegada de Jesualdo ao Brasil vai acontecer nos próximos dias, pois ele deve iniciar o seu trabalho à frente do Santos na semana que vem – a reapresentação do elenco foi agendada para quarta-feira. O treinador foi o escolhido por José Carlos Peres para suceder Jorge Sampaoli, que deixou a Vila Belmiro ao fim da última temporada, após desentendimento com o dirigente.

Já o retorno de Jesus ao País ainda vai demorar. O treinador, que tem contrato com o Flamengo até o meio de 2020, teve um segundo semestre histórico, com a conquista dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. E como o time só encerrou a sua participação no Mundial de Clubes em 21 de dezembro, iniciará a temporada 2020 com os juniores.

Os treinadores não deram declarações públicas sobre o encontro desta quinta-feira em Lisboa, mas Jesus elogiou recentemente a contratação de Jesualdo pelo Santos, apostando que o estilo de jogo do treinador encaixará com a sua nova equipe.

“Acredito muito que vai ter êxito. Vai para um clube com bons jogadores, que jogou o ano todo no 4-3-3, que é o sistema preferido dele. Acredito que o Santos fez uma boa escolha”, afirmou em entrevista ao diário esportivo português Record.