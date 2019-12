O volante Andrey revelou que os jogadores do Vasco fecharam uma espécie de pacto para os dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro. A equipe projeta somar mais duas vitórias para terminar “na melhor colocação possível” na competição. O primeiro desafio será contra o Bahia, nesta quinta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Em 12.º lugar com 47 pontos, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo já afastou o risco de rebaixamento e precisa somar dois para se garantir na Copa Sul-Americana de 2020. A última partida será diante da Chapecoense, no Maracanã, neste domingo.

“É importante, até pela nossa dignidade, terminar o campeonato numa melhor colocação. Colocamos muito isso dentro do vestiário, que juntos conquistaremos as próximas duas partidas, até porque a premiação é muito importante para as finanças do clube e todo mundo quer passar o Natal e ano novo com tudo em dia, com suas famílias”, afirmou Andrey, em entrevista coletiva.

Como o objetivo é terminar na melhor posição possível, o jogo contra o Bahia é considerado um confronto direto. A equipe do técnico Roger Machado tem um ponto a mais do que o Vasco e está na 11.ª colocação.

“O Bahia é uma grande equipe, mostrou isso durante o campeonato, fizeram um ótimo trabalho esse ano. Mas vale ressaltar que o Vasco tem um grande grupo. Estamos fazendo um bom trabalho nos últimos jogos”, analisou o volante. “É um adversário direto e forte, sabemos que vai ser um grande jogo e precisamos entrar focados”.

Para o jogo desta quinta-feira, Luxemburgo não terá o volante Fredy Guarín e o atacante Rossi, que receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 e vão cumprir suspensão. Marcos Júnior e Raul disputam o lugar do colombiano e Felipe Ferreira e Bruno César brigam pela vaga no ataque.

No último treino antes do confronto, o auxiliar Maurício Copertino comandou o trabalho. Luxemburgo não compareceu ao CT do Almirante porque estava em São Paulo para retirar os pontos de um procedimento realizado na semana passada. O treinador viajou direto para Salvador.