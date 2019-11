O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, de 55 anos, deixou o Hospital São Luiz, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira. De acordo com o assessoria de imprensa do clube, o presidente está bem. O dirigente havia sido internado por causa de pressão alta na quarta-feira. Durante o período de internação, o hospital informou não ter autorização para comentar sobre seus pacientes.

Por causa do problema, Sanchez não foi à Arena Corinthians para acompanhar o duelo entre a equipe presidida por ele e o Avaí, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira.

É a segunda vez no ano que o presidente precisou ser internado às pressas. Em março, ele ficou hospitalizado por dez dias por causa de uma encefalite viral, uma inflamação no sistema nervoso central que causa fortes dores de cabeça, febre e até convulsões. O quadro exigiu tratamento e período de repouso em casa.

Andrés está em seu terceiro mandato como presidente do Corinthians. Após comandar o clube entre 2007 e 2011, ele foi eleito pela última vez para o cargo em fevereiro do ano passado.