O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, se irritou com as declarações do mandatário do Grêmio, Romildo Bolzan, em relação a negociação pelo atacante Luan. O dirigente do clube paulista concedeu entrevista nesta quinta-feira à Rádio Grenal, de Porto Alegre, e negou ter oferecido jogadores para uma eventual troca.

continua depois da publicidade

“Espero que não se concretize. É só ver as entrevistas dele. Não falou comigo e fica dando essas m… de entrevistas. Eu não ofereci jogador nenhum para ele”, disparou Andrés.

Na quarta-feira, o presidente do Grêmio descartou uma eventual troca por Clayson. Bolzan utilizou inicialmente o Twitter para negar a negociação. “Fala-se muito, e com variados pressentimentos, sobre suposta negociação envolvendo Luan e Clayson, do Corinthians. Não há proposta no âmbito do Grêmio. No entanto, o clube segue com foco no planejamento de um futebol forte para 2020”, disse.

Depois, em entrevista à Ulbra TV, de Porto Alegre, foi mais específico. “Não me agrada (a troca por Clayson), nem um pouquinho. Se me perguntar, gosto do Cássio, Mateus Vital, Janderson, Pedrinho…”, disse.

Ao ser questionado sobre uma eventual troca por Fagner, disse: “Aí é próximo. Dois jogadores de seleção brasileira. A gente faz o comparativo para entender a dimensão de negócio”, afirmou Romildo.

O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, se reuniu com o diretor executivo do Grêmio, Klauss Câmara, e o agente de Luan, Paulo Pitombeira, na quarta-feira para tratar do assunto.