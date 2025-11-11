Ancelotti dá conselho a Endrick e coloca atacante na briga por vaga na Copa

Carlo Ancelotti não convocou Endrick desde que assumiu a seleção brasileira, mas não descarta contar com o atacante do Real Madrid na Copa do Mundo de 2026.

“Tem que pensar com o seu entorno o que é melhor. Falar com o clube, para ver o que é melhor para ele. Endrick é muito jovem, não vai ser o seu último Mundial. Ele pode jogar o Mundial de 2026, porque tem qualidade para isso, mas pode estar no de 2030, também no de 2034 e pode até ser no de 2038 (risos). Creio que para ele é importante voltar a jogar e mostrar as suas qualidades.” Carlo Ancelotti, à Placar

O atacante acumula apenas 14 minutos em campo nesta temporada europeia e soma impressionantes 10 partidas sem deixar o banco de reservas. Sua última aparição aconteceu na goleada por 4 a 0 sobre o Valencia, no início de novembro, em partida válida pelo Campeonato Espanhol.

De acordo com o jornal espanhol As, Endrick concordou com a transferência para o clube merengue justamente pensando na possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2026. O jovem atacante não veste a camisa da seleção desde março deste ano, quando o Brasil foi derrotado pela Argentina nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Durante o período em que esteve sob o comando de Ancelotti no Real Madrid, Endrick marcou sete gols em 840 minutos de jogo e sagrou-se artilheiro da equipe na Copa do Rei. Sua primeira temporada na Espanha coincidiu justamente com o trabalho do técnico italiano.

Enquanto o atacante segue sem espaço na equipe merengue, a seleção brasileira se prepara para dois amistosos internacionais. O Brasil enfrentará Senegal no próximo sábado (15) e, na sequência, terá pela frente a seleção da Tunísia na terça-feira (18).

Pouco aproveitado por Xabi, Endrick deve deixar o Real Madrid na próxima janela. O Lyon aparece como destino provável do brasileiro, que será emprestado por seis meses.