A vitória sobre o São Paulo por 1 a 0, quarta-feira, no Mineirão, deu novo fôlego ao Cruzeiro em sua luta para deixar a zona de rebaixamento, mas não diminuiu a crise vivida nos bastidores do clube. Em nota oficial divulgada nesta quinta-feira, o Dayrell Hotel & Centro de Convenções informou que não será mais sede da reunião extraordinária do Conselho Deliberativo cruzeirense, marcada para segunda-feira, por causa de ameaças sofridas por intermédio de um apedrejamento na fachada do hotel. Uma pedra foi atirada com dois bilhetes: “Vocês não vão acabar com meu Cruzeirão cabuloso” e “Não queremos reunião dia 21, se não vamos quebrar tudo”.

Marcada pelo presidente do Conselho Deliberativo e atualmente gestor do futebol do clube, Zezé Perrella, a pauta da reunião extraordinária tinha como ponto principal a votação do possível afastamento do presidente Wagner Pires de Sá e de seus vices, Hermínio Lemos e Ronaldo Granata, além da criação de um Comitê Gestor. Um novo local para a reunião não foi anunciado pelo conselho do Cruzeiro.

“O Dayrell Hotel &Centro de Convenções vem comunicar que, em razão das ameaças telefônicas que vem recebendo ao longo desta semana e, notadamente, em razão do atentado sofrido nesta madrugada do dia 17 de outubro de 2019, consistente em arremesso de pedra contra sua fachada com bilhetes de conteúdo violento, a reunião do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube que ocorreria no dia 21 de outubro de 2019 não mais se dará em nossas dependências, devendo as informações sobre novo local e horário ser verificadas diretamente com o referido clube ou seu Conselho Deliberativo”, informou, em nota oficial, o hotel que receberia o encontro entre os membros da cúpula do time mineiro.

“Apesar de lamentar o ocorrido, o Dayrell Hotel reforça que prioriza a segurança e integralidade física de seus hóspedes e demais clientes. Por fim, esclarecemos que já estamos em contato com as autoridades policiais para investigação das ameaças e eventos acima mencionados”, completou a nota.

Dentro de campo, o técnico Abel Braga orientou na tarde desta quinta o primeiro treino para o jogo com o Corinthians, sábado, às 19 horas, em Itaquera. Com a pressão amenizada após o primeiro triunfo do time cruzeirense no returno do Brasileirão, o treinador trabalhou com os reservas. Apenas Robinho, entre os jogadores que enfrentaram o São Paulo, participou da atividade.

O colombiano Orejuela, que serviu sua seleção em dois amistosos, fez trabalhos físicos na academia, mas deverá retomar sua posição na equipe, pois Edilson sofre com dores musculares. Outro que não participou do treino foi o atacante Pedro Rocha, ainda em tratamento de uma lesão no tornozelo esquerdo, mas com chances de integrar a delegação que vai a São Paulo.

Depois de obter apenas a sua quinta vitória neste Brasileirão, o time cruzeirense é o 18.º colocado, com 25 pontos, um a menos que CSA (17.º) e Ceará (16.º).